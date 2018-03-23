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Ajan krizi büyüyor! AB, Rusya'daki büyükelçisini geri çağırdı

Ajan krizi büyüyor! AB, Rusya'daki büyükelçisini geri çağırdı

Avrupa Birliği (AB), iki eski Rus ajanın İngiltere'de bir tür sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Moskova'daki diplomatik temsilcisini istişareler için geri çağırdı. Karar Brüksel'deki AB liderler zirvesinde alındı.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 15:51 - Güncelleme: 23-03-2018 15:51

Avrupa Birliği (AB), Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın 2 hafta önce İngiltere'de bir tür sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Moskova'daki diplomatik temsilcisini istişareler için geri çağırdı. Karar Brüksel'deki AB liderler zirvesinde alındı.

Liderler, İngiltere'deki sinir gazı saldırısının ardında "büyük olasılıkla Rusya bulunduğunu ve elle tutulur başka bir açıklama olmadığı" konusunda görüş birliğine vardı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Ortak güvenliğimize karşı bu ciddi meydan okuma karşısında Birleşik Krallık ile koşulsuz dayanışma içindeyiz" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel AB Zirvesin'de bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Salisbury kentinde yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili olarak "Bu, Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırganlığının bir örneği" dedi.

Theresa May, saldırıda Noviçok türü bir kimyasal kullanıldığı ve bu gazı Rusya'nın son 10 yılda ürettiğinin bilindiğine yönelik kanıtları AB liderlerine sundu.

May AB açıklamasını ise memnuniyetle karşıladığını söyledi ve "Sınırlara saygı duymayan ve değerlerimizi tehdit eden Rusya'ya karşı birlikte duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergey ve Yulia Skripal'in zehirlenerek öldürülmesi sonrası İngiltere 29 Rus diplomatı casusluk yaptıkları için sınırdışı etmiş, Rusya da buna aynı şekilde karşılık vermişti.

RUSYA SUÇLAMALARI REDDEDİYOR: Rusya ise Skripal ve kızına karşı saldırı ile ilgisi olmadığını vurguluyor. 4 Mart'taki saldırının ardından hastaneye kadlırılan Skripal ve kızı Yulia'nın durumu kritik.

Rusya'nın İngiltere büyükelçisi Alexander Yakovenko, İngiltere'nin Rusya'yı "kanıt olmaksızın suçladığını ve ülkesinin bunu kabul etmeyeceğini" söyledi.

Olayı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) uzmanlardan oluşan bir heyet inceleyecek. İngiltere tarafından kullanılan sinir gazını bağımsız bir gözle inceleyip tespit etmesi amacıyla davet edilen heyet bu hafta İngiltere'ye geldi. Gazın laboratuvar incelemesinin sonuç vermesinin en az 2 hafta sürmesi bekleniyor.

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