ais girişi-ÖSYM öğrenci sınav başvuru girişi sayfası-2018

ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında düzenlenen tüm sınavların başvurularını aday işlemleri sistemine (ais) giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Yüzbinlerce öğrencinin kullandığı ÖSYM ais sistemine giriş yapmak oldukça kolay. Sınav başvurusunda bulunacak adaylar ais.osym.gov.tr adresine Tc kimlik ve öğrenci no ile giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilirler. 2018 yılında yapılacak tüm sınav başvurularının tarihlerini ais üzerinden görebilir ve işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İşte ÖSYM ais giriş sayfası ve tüm detaylar.

ÖSYM AİS ÖĞRENCİ GİRİŞ VE BAŞVURU SAYFASI

Adayların Internet Erişim Şifresi Edinmeleri: ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr vehttps://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.

Şifre, adayın hem ilgili sınavın bütün aşamalarında, hem de sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.trinternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler.

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Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

ÖSYM Merkezde (Bilkent-Ankara) adaya internet erişim şifresi verme işlemi yapılmamaktadır. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.

Adaylara önemle duyurulur.

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1. Şifremi unuttum. Telefondan bilgilerimi vererek şifre alabilir miyim?

Telefon üzerinden şifre verme uygulamamız yoktur. Şifrenizi, bulunduğunuz ildeki ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden ya da Sınav Koordinatörlüğü yetkisi olan Başvuru Merkezlerinden (Ortaöğretim Kurumları) alabilirsiniz.

2. Sınava başvuru tarihlerini öğrenebilir miyim?

www.osym.gov.tr adresinden ilgili yıla ait sınav takviminden öğrenebilirsiniz.

3. Sınava başvuru şartlarını öğrenebilir miyim?

İlgili sınavın başvuru kılavuzunu inceleyiniz. Kılavuzlar, www.osym.gov.tr adresinde yer almaktadır.

4. Sınava ait başvuru kılavuzunu nerden edinebilirim? Kılavuzun satışı yapılıyor mu?

ÖSYM'nin İnternet sayfasından ilgili sınava ait kılavuza ulaşabilirsiniz. Başvuru kılavuzunun satışı yapılmamaktadır.

5. Başvuru ücretini öğrenebilir miyim?

İlgili sınava ait başvuru kılavuzundan bakabilirsiniz.

6. Sınav ücretini hangi bankalardan yatırabilirim?

Sınava ait başvuru kılavuzundan, ücret yatırabileceğiniz bankaları öğrenebilirsiniz.

7. Sınavın kapsamı, süresi, soru sayısı, saati hakkında bilgi alabilir miyim?

Bu tür bilgilere ilgili sınava ait kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

8. Soyadım değişti, bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?

Aday işlemleri sisteminden “kimlik bilgilerimi“ güncelle linkinden değişiklik yapabilirsiniz.

9. Sürekli bir engelim yok, sonradan oluştu. Sağlık raporunu ne zamana kadar gönderebilirim ve nasıl göndermem gerekir?

Sınavın yapılacağı hafta çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ÖSYM'ye posta ya da kargoyla gönderebilirsiniz. Fax kabul edilmemektedir.

10. Sınava hangi belgelerle gideceğim?

Nüfus cüzdanı veya süresi geçerli bir pasaportunuz ve sınav giriş belgeniz ile sınava girmeniz gerekmektedir.

11. Başvuru merkeziyim, sistemim hata veriyor. Nasıl yardımcı olabilirsiniz?

444 67 96 ÖSYM Çağrı Merkezinden bilgi alabilirsiniz.

12. Sınavlarda görev almak istiyorum ne yapmalıyım?

444 67 96 ÖSYM Çağrı Merkezinden bilgi alabilirsiniz.

13. Sınava giriş belgemi nasıl alacağım?

Aday işlemleri sisteminden sınava giriş belgenizi edinebilirsiniz.

14. Başvuru esnasında yanlışlıkla fotoğraf başkasına bilgiler başkasına ait olarak kayıt yaptık bunun düzeltilmesi mümkün mü?

444 67 96 ÖSYM Çağrı Merkezinden bilgi alabilirsiniz.

15. Bir başkası benim adıma şifre alabilir mi?

Sınav koordinatörlükleri veya sınav koordinatörlüğü yetkisi olan başvuru merkezlerinden şahsen nüfus cüzdanınızla şifre alabilirsiniz.

16. Başörtülü fotoğraf çektirebilir miyim?

Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Tanınabilir bir şekilde başörtülü çektirebilirsiniz.

17. Nüfus cüzdanımı kaybettim sınava girebilecek miyim? Ehliyetim sınava girebilmem için yeterli mi?

Güvenlik tedbirleri dolayısı ile nüfus cüzdanınız veya süresi geçerli pasaportunuz dışında bir kimlikle sınava giremezsiniz.

18. Giriş belgemde yazılı olan okul verilen adreste yok. Ne yapmalıyım?

Bu durumu İl/İlçe Sınav Merkezi Koordinatörlüğüyle görüşebilirsiniz.

19. Yurt dışında sınava girebilir miyim?

Yurt dışında sınav uygulamamız yok.

20. İki tane lisans diplomam var KPSS ye her ikisiyle de başvuru yapabilir miyim?

2014 yılı itibarıyla birden fazla eğitim bilgisi ekletebilir, tercihlerde de kullanabilirsiniz.

21. Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin İnternet(www.osym.gov.tr) sayfasındaki duyurular ve sonuçlar kısmından takip edebilirsiniz.

22. Cevap kâğıdıma adımı, soyadımı ya da T.C kimlik numaramı kodlamayı unuttum, ne yapabilirim?

Bu durumla ilgili, merkezimize genel amaçlı bir dilekçe gönderebilirsiniz.

23. Sınav esnasında hakkımda tutanak tutuldu, sınavım geçersiz olur mu?

Sonuçların açıklanmasını beklemeniz gerekmektedir.

24. Sınav esnasında gözetmenle sorun yaşadım. Şikâyet etmek istiyorum, nasıl yapacağım?

Merkezimize bu konuyla ilgili bir dilekçe gönderebilirsiniz.

25. Sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin İnternet(www.osym.gov.tr) sayfasındaki Duyurular kısmından takip etmeniz gerekmektedir.

26. Sınav salonunda saat yoktu. Neden adaylara saat dağıtılmıyor?

Bu konuyla ilgili şikâyet ve isteklerinizi Merkezimize dilekçeyle bildirebilirsiniz.

27. Sınav sonuç belgesi tarafımıza gönderilecek mi?

Sınav sonuç belgeleri postalanmamaktadır, ÖSYM'nin İnternet sayfasından sonuç belgesini edinebilirsiniz.

28. Geçmiş yıllara ait sınav sonuç belgesi almak istiyorum, ne yapmalıyım?

ÖSYM'nin İnternet sayfasındaki sonuçlar bölümünden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle edinebilirsiniz veya bir dilekçe ve 10 TL. Yatırmış olduğunuzu gösteren dekontunuzla ÖSYM'den talep edebilirsiniz. Ankara'da bir yakınınız varsa sizin adınıza evrak referans numaranızla ÖSYM'den alabilir. (ÖSYM tarafından geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden Sınav Sonuç Belgesi edinme isteği (Sınav Sonuç Belgesi ücreti olarak 10,00 TL, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229)* numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)

29. Sınav puanım beklediğimden düşük geldi, ne yapabilirim?

Sınav sonucunuzun yeniden değerlendirilmesi için itiraz süresi içerisinde ÖSYM' ye incelenme masrafları için 5 TL yatırmış olduğunuz banka dekontu ve genel amaçlı dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

30. Okul olarak ÖSYS için başarı sıramızı öğrenmek istiyoruz, ne yapabiliriz?

ÖSYM 'nin İnternet sayfasında yayımlanan istatistiki bilgilere bakmanız gerekmektedir.

31. Sınavla ilgili istatistiki bilgilere nasıl ulaşabiliriz?

ÖSYM'nin İnternet(www.osym.gov.tr) sayfasında açıklanan istatistiki bilgilere bakabilirsiniz.