Airpods 2'den yeni sızıntı! Ter geçirmeyecek mi?

Apple AirPods 2 ortaya atılan pek çok söylentiye yanıt vermese de ortaya çıkan sızıntılar, kulaklığın özelliklerini yavaş yavaş netleştiriyor. Son altı aydaki iddialar yeni kablosuz kulaklığın su geçimez ve gürültü engelleyici gibi özelliklere sahip olduğu yönündeydi.

Sertifika alındı

Artık her şey resmileşiyor. Hindistan merkezli MySmartPrice sitesi Apple AirPods 2'nin SIG Bluetooth sertifikasını aldığını fark etti ve kamuoyu ile paylaştı. SIG sertifikası tüm Bluetooth cihazlar için zorunlu ve bahsi geçen belge olmadan, firmalar satış gerçekleştiremiyor.

Daha az enerji tüketecek

MySmartPrice sitesine göre Apple yeni nesil AirPods 2'de, Bluetooth 5.0 mimarisinden faydalanacak. Bluetooth 5.0, 50 metre iletişim kapasitesi sunarken; iki kat hızlı veri transferi gerçekleştirebiliyor. Bluetooth 5.0 sayesinde, yeni kulaklıklar öncüsüne göre daha az enerji tüketecek.

Patently Apple'ın yayınladığı SIG patentlerinde, Apple'ın yeni kulaklıkları A2031 ve A2032kod adıyla geçiyor. Apple , bunları "10.Seviye"de konumlandırmış. Peki "10.Seviye" ne anlama geliyor? FTC patent dosyalarında 10.seviye cihazlar; sağlık sensörleri, kalp monitörleri, ölçüm amaçlı ekranlar ve sesli uyarı sistemi bulunduran mimariler... Kısacası Apple, sadece müzik kalitesine değil; sağlığımıza da odaklanacak.

Net bir açıklama yok

Yeni nesil Apple AirPods'un ter geçirmez olma olasılığı da fazlasıyla yüksek. Yine de kulaklığın ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında net bit açıklama yapılmadı.