Airbus, Mars'a gidip Dünya'ya örnek gönderecek gezginci araç yapacak

Havacılık ve uzay şirketi Airbus'ın, Mars'ta toplanan örnekleri Dünya'ya gönderecek gezginci bir araç tasarlayacağı bildirildi.

Digital Trends ve engadget'ın haberlerine göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yapım aşamasındaki keşif aracı Mars 2020 tarafından toplanacak örnekleri alıp Dünya'ya gönderme kapasitesine sahip bir gezginci tasarlaması için Airbus ile 5,3 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Airbus'un İngiltere'de Stevenage'de tasarlayacağı gezgincinin, keşif aracı Mars 2020'nin hazırlayıp ardında bıraktığı örnekleri toplaması, daha sonra gezegene indiği roketi bularak, örnekleri rokete yerleştirmesi ve kalkış anını görüntülemesi öngörülüyor.

Mars'tan kalkan roketin, örnekleri teslim alıp Dünya'ya götürmek için yörüngede kendisini bekleyen bir diğer araçla buluşması gerekiyor.

2026 YILINDA YOLCU; Kızıl gezegene 2026 yılında gönderilebileceği ifade edilen gezgincinin, Mars 2020'nin ardında bıraktığı 30'dan fazla örnek tüpünü bulmak için gezegende 150 gün geçirebileceği ifade ediliyor.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ESA, Mars'ta toplanan örneklerin Dünya'ya getirilmesini amaçlayan projede iş birliği yapıyor.

