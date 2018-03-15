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Ailesine mutlu haberi verecekti tinerciler öldürdü

Ailesine mutlu haberi verecekti tinerciler öldürdü

İSTANBUL Sefeköy'de iş görüşmesinden dönen üniversiteden yeni mezun olan 24 yaşındaki Gürkan Aras, metrobüs durağında tinerciler tarafından öldürüldü.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 11:01 - Güncelleme: 15-03-2018 11:01

Üniversiteden yeni mezun olan 24 yaşındaki Gürkan Aras, iş görüşmesine gittiği Beylikdüzü’ndeki holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, Sefaköy’de önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul sokaklarında terör estiren tinerciler, pırıl pırıl bir genci hayalleriyle birlikte katletti. Sabah gazetesinin haberine göre trajik olay pazartesi akşamı Sefaköy metrobüs durağında meydana geldi. Özel bir üniversitenin ekonomi bölümünden yeni mezun olan Gürkan Aras, pazartesi  Beylikdüzü'nde bulunan bir holdinge iş görüşmesine gitti.
 
MÜJDEYİ VERECEKTİ
Olumlu geçen görüşmede işe kabul edilen Gürkan, bir sonraki pazartesi mesaiye başlamak üzere anlaşarak holding binasından ayrıldı. Mutlu haberi ailesiyle paylaşmak isteyen Aras, evine gitmek için Beylikdüzü'nden metrobüse bindi, Sefaköy durağında indi.
 
Metrobüsten indiği sırada durakta önünü tinerciler kesti. Tinerciler ile Gürkan Aras arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir tinerci tarafından bıçaklanan genç, olay yerinde öldü.
 
Saldırganlar kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldıranları arıyor. Ailenin tek erkek çocuğu olan Aras'ın iki de kız kardeşi vardı. Gürkan Aras, gözyaşları arasında Tuzla Şifa Mahallesi mezarlığında defnedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • anGut 15 Mart 2018 11:49 SEFAKÖY TİNERCİLERİN KURTARILMIŞ BÖLGESİDİR. NE GARİPTİRKİ EN SANKİN MAHALLEDE POLİS UYUŞTURUCU PEŞİNDE İKEN GECE SOKAĞA ÇIKMAYA KORKAN SEFAKÖYLÜLERİ HİÇMİ HİÇ GÖRMÜYOR.NE POLİS AMA NE AYAK KIRAN POLİS HAYRAN KALIYORUM BU HİZMETLERE

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