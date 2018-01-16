Ailesi için bekaretini satılığa çıkardı! Paraya kıyan alır

Ailesi için bekaretini satılığa çıkardı! Paraya kıyan alır

İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki İtalyan model Nicole, ailesine bir ev satın almak ve iyi bir eğitim alabilmek için bekaretini satılığa çıkardığını açıkladı. Genç model tekliflerin 1 milyon eurodan (4.6 milyon Türk Lirası) başladığını söyledi. Bekaretini en yüksek teklifi veren kişiye sunacağını söyleyen Nicole, modelliğin yanı sıra hala bir öğrenci. 16 yaşındayken bekaretin ne kadar değerli olduğunu fark ettiğini söyleyen genç kız, tekliflerin artmasını umut ediyor. Genç modele sayısız tekliflerin olduğu öğrenilirken Nicole, hem verilen paraya hem de kişinin yaşına ve bakımına özen gösterip göstermediğine dikkat ediyor.

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Ailesi için bekaretini satılığa çıkardı! Paraya kıyan alır

Nicole, "Benden daha yaşlı bir erkekle bir ilişki içindeydim, ancak bekaretimi, sevdiğim adamla ve gelecekte evlenmek istediğim adamla kaybedeceğim kararına vardım. Bana hayatının boyunca benimle kalmak istediğini, beni sevdiğini ve benimle bir ailesi olmasını istediğini söyledi, ancak sadece 16 yaşındaydım ve korktum, bu yüzden onunla ayrılmaya karar verdim" dedi.

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Ailesi için bekaretini satılığa çıkardı! Paraya kıyan alır

Bunun üzerine kafası karışan Nicole, eğitimine önem vermesi gerektiğini düşünümüş ve Cambridge'de işletme okumak için İngiltere'ye taşınmaya karar vermiş.

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Ailesi için bekaretini satılığa çıkardı! Paraya kıyan alır

Güzel model, "İyi bir eğitim istedim, bu nedenle internet üzerinden araştırma çalışmalarımı finanse etmek için araştırmalara başladım ve bir dizi açık artırma ilanıyla karşılaştım. Kendilerini 3,1 milyon sterlin (3,5 milyon euro) satan kızlar buldum. Ben de 18 yaşıma girdiğimde aynı şeyi yapmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

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