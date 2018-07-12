Ailesi ibret olsun diye fotoğraflarını yayınladı

15 yaşındaki Shakira Pellow isimli kız bir anda komaya girdi. Küçük kızlarını bu halde gören aile, ne olduğuna anlam veremediği ve apar topar hastaneye gitti. Doktorlar, organ yetmezliği yaşayan ve kalp krizi geçiren genç kızın bunu neden yaşadığını açıklayınca anne-baba büyük şok yaşadı.

İngiltere'de 15 yaşında bir genç kızın başına gelen çok talihsiz bir olay ailesinin paylaştığı fotoğraf nedeniyle gündem oldu. 15 yaşındaki Shakira Pellow bir anda kriz geçirdi ve komaya girdi. Ailesi bunun neden olduğunu bilmiyordu ve apar topar hastaneye kaldırıldı.



