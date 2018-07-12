Ailesi ibret olsun diye fotoğraflarını yayınladı

15 yaşındaki Shakira Pellow isimli kız bir anda komaya girdi. Küçük kızlarını bu halde gören aile, ne olduğuna anlam veremediği ve apar topar hastaneye gitti.

Ailesi ibret olsun diye fotoğraflarını yayınladı

15 yaşındaki Shakira Pellow isimli kız bir anda komaya girdi. Küçük kızlarını bu halde gören aile, ne olduğuna anlam veremediği ve apar topar hastaneye gitti. Doktorlar, organ yetmezliği yaşayan ve kalp krizi geçiren genç kızın bunu neden yaşadığını açıklayınca anne-baba büyük şok yaşadı.

113
Ailesi ibret olsun diye fotoğraflarını yayınladı

İngiltere'de 15 yaşında bir genç kızın başına gelen çok talihsiz bir olay ailesinin paylaştığı fotoğraf nedeniyle gündem oldu. 15 yaşındaki Shakira Pellow bir anda kriz geçirdi ve komaya girdi. Ailesi bunun neden olduğunu bilmiyordu ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

213
Ailesi ibret olsun diye fotoğraflarını yayınladı

Hastanede acı gerçeği öğrenen aile, kızlarını kaybetti. Ailenin, ibret olarak paylaştığı fotoğraf ise çok konuşuldu. 15 yaşındaki İngiliz kızın içeriği bilinmeyen uyuşturucu hapı kullandıktan sonra komaya girdiği anlaşıldı.. Hayat mücadelesini kazanamayan genç kızın ailesi, gençlere ibret olması için son anlarını internetten paylaştı.

313
Ailesi ibret olsun diye fotoğraflarını yayınladı

Hapı kullanan Shakira'nın, birden fazla organ yetmezliği yaşadığı ve kalp krizi geçirdiği açıklandı.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro