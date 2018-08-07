Aileler çocuklarını cinsel istismara karşı bilinçlendirmelidir?

Cevapla.tv olarak gündemdeki en zedeleyici konulardan birini Çocuk İstismarı konusunu ele aldık. Aileler çocuklarını cinsel istismara karşı nasıl eğitebilir? diye sorduğumuz www.elmaelma.com Anne ve Çocuk yazarı Deniz Temur şunları anlattı:

Cinsel istismarı önlemenin en etkili yolu çocuk ve ebeveynler arasında güçlü bir "güven bağı" kurmaktır. Araştırma sonuçlarına göre, ailesinde baskı ve şiddet, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, sevgi ve denetimden uzak aile ortamında yetişen çocukların cinsel istismara uğrama oranı oldukça yüksek. Kendisine yönelik rahatsız edici davranışı ailesine anlatabilen çocukların istismardan korunma şansları ise diğerlerine oranla daha yüksek. Ayrıca ebeveynler, istismarcıların çocukları "seni ailene söylerim" diye tehdit ettiklerini hatırlamalı ve bu riski ortadan kaldıracak şekilde bir güven bağı kurmalıdır.

Kaynak: cevapla.tv