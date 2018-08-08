Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal yardım ödemelerimi nasıl alacağım?

Devlet kurumlarının hak sahiplerine yaptığı ödemeler PTT işyerlerinde gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte şartlı eğitim ve şartlı sağlık, muhtaç asker ailelerine ve eşi vefat eden kadınlara yönelik düzenli nakdi yardım, doğum yardımı, öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımı ile sosyal yardım ödemeleri de PTT’de hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Ödemenizin yapılması için PTT gişe görevlisine geçerli kimliğinizi ve TC Kimlik Numaranızı ibraz etmeniz yeterli olur. Ödemeniz hemen yapılır.