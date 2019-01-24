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Aile hekimi sorgulama benim doktorum kim TC ile öğrenme ?

Aile hekimi sorgulama benim doktorum kim TC ile öğrenme ?

Aile hekimliği uygulamasında doktorunuzun ismini Sağlık Bakanlığı internet sistemi üzerinden sorgulama yaparak öğrenebiliyorsunuz. Aile hekimi sorgulama işleminde TC numarası gerekiyor. Peki aile hekimi nasıl değiştirilir biliyor musunuz?

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 13:00 - Güncelleme: 24-01-2019 13:00

Aile hekiminizi Sağlık Bakanlığı oturduğunuz ikametgahı baz alarak belirliyor. Aile hekiminizin değişmesi için başvuru yaptıysanız ya da ilk kez dokturunuzun kim olduğunu öğrenecekseniz yapmanız gereken Sağlık Bakanlığı'nın sistemi üzerinden sorgulama yapmak olacak.

Sağlık bakanlığının aile hekimi sorgulama sistemi internet adresi sbu.saglik.gov.tr şeklinde. Peki aile hekimini nasıl öğreneceksiniz? Bunun için adım adım yapmanız gerekenler şöyle:

*Sağlık Bakanlığı aile hekimi sorgulama sitesine girin.
*Önünüze açılan panelde önce TC numaranızı, ardından anne , baba adınızı ve doğum yerinizi yazın. Bunları yazarken şayet annenizin iki ismi varsa ikisini de yazmanız gerekiyor.
*Ben robot değilim kutucuğunu işaretledikten sonra sorgulama butonuna basın. Önünüze aile hekiminizin ismi ve hangi sağlık ocağında bulunduğu bilgisi gelecek. (Aşağıdaki resmi tıklayarak aile hekimi sorgulama sistemine ulaşabilirsiniz.

AİLE HEKİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR : Aile hekimi kişinin oturduğu ikametgahına bağlı olarak belirleniyor. Şayet aile hekiminizden şikayetçiyseniz veya ikametgahınız değişmişse aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Bir kez aile hekimi değiştirdikten sonra yeni bir değişiklik yapmak için en az 3 ay beklemek zorundasınız.

Aile Hekimi değiştirme işlemleri Aile Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde veya İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinde resmi görevlilerce yapılmalıdır. Aile hekimini değiştirmek için Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği Aile hekimi değiştirme başvuru formunu dolduruyorsunuz. Formda ikametgah sebebiyle değişiklik yapıyorsanız bununla ilgili seçeneği işaretliyorsunuz. Şayet aile hekiminden şikayetçiyseniz ve bunun için değişiklik istiyorsanız 'kendi isteği' kısmını seçebilirsiniz. Bu formu yeni ikametgahınızın yakınında bulunan tercih ettiğiniz bir sağlık ocağına iletmeniz de yeterli olacaktır. Yaklaşık 15 gün içinde aile hekiminiz yeniden belirlenmiş oluyor. Aynı yöntemle şikayetçi olduğunuz aile hekimini değiştirebilirsiniz. 

AİLE HEKİMİ NASIL VE HANGİ DURUMDA DEĞİŞİYOR : Aile Hekiminiz sizin ve ailenizin sağlık danışmanınızdır. Aile Hekiminizden en iyi hizmeti alabilmeniz için ilk koşul onunla karşılıklı saygı ve güven içerisinde iyi bir iletişimizin olmasıdır. Aile Hekiminizin, ikamet ettiniz veya çalıştığınız adrese yakın konumda olması ise ikinci bir husustur.

SİZİN BAŞVURMANIZ GEREKİYOR : Eğer aynı ilçe içerisinde başka bir mahalleye, veya eski adresinize yakın bir konumda ulaşımı kolay başka bir ilçeye taşınmış iseniz Aile Hekiminizi değiştirme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. İkamet adresinizin değişmesi ile Aile Hekiminizi değiştirme zorunluluğunuz bulunmadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından sistem üzerinde otomatik olarak Aile Hekiminiz değiştirilmez.

TATİLDE AİLE HEKİMİ : Yaz tatili, seyahat veya başka bir sebep ile başka bir ile gittiğinizde sağlık hizmeti ihtiyacınız olur ise, “Misafir Hasta” tanımı ile başka bir Aile Hekiminden sağlık hizmeti  alabilirsiniz. Eğer 3 ay veya daha uzun bir süre başka bir ilde kalacak iseniz o ilde bir Aile Hekimine başvurarak Aile Hekiminizi değiştirmeniz gerekmektedir.

AİLE HEKİMİ TERCİH FORMU : Aile Hekimi değiştirme işlemi için internetten dilekçe veya form indirip imzalayarak Aile Hekimlerine verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Tercih ettiğiniz Aile Hekimine bu talebinizi ilettiğinizde kendisi bilgisayar ortamında “Aile Hekimliği Tercih/Değiştirme Formu”nu tanzim edip size verecektir.


(Aile hekimi tercih formunu fotoğrafın üzerine tıklayıp büyüterek yazdırabilirsiniz. Bazı illerde Aile Hekimi Değiştirme işlemlerinde kişilerden kimlik fotokopisi istenmekte olup söz konusu talep hatalıdır. Değiştirme formunda ıslak imzanız ve cep telefonunuzun bulunması yeterlidir.)

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