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Aile hekimi değiştirme dilekçesi e devlet online sorgulama

Aile hekimi değiştirme dilekçesi e devlet online sorgulama

Aile hekimini şikayet etmek istiyorsanız veya değiştirmeyi düşünüyorsanız ne yapmalısınız. Aile hekimi değiştirme dilekçe vererek yapılıyor, online e devlet üzerinden sadece hekimi sorgulama yapıyorsunuz. Aile hekimi dilekçe formunu sağlık ocaklarından da alabilirsiniz. İşte aile hekimi değiştirme yöntemi;

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 14:10 - Güncelleme: 24-07-2018 14:00

Aile hekimi kişinin oturduğu ikametgahına bağlı olarak belirleniyor. Şayet aile hekiminizden şikayetçiyseniz veya ikametgahınız değişmişse aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. Bir kez aile hekimi değiştirdikten sonra değişiklik yapmak için 3 ay beklemek zorundasınız. Aile Hekimi değiştirme işlemleri Aile Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde veya İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinden dilekçe doldurularak yapılıyor.

İstediğim aile hekimini seçebilir miyim? : Bu konuda seçme hakkınız var. Bunun için istediğiniz aile hekimine başvurmanız veya dilekçeyi doldurmanız yeterli.

Aile hekimi online e devlette değişiyor mu? : Aile hekimi değişikliği online olarak e devlet üzerinden henüz yapılamıyor. Online olarak e devletten aile hekiminizin kim olduğunu sorgulayabiliyorsunuz. Aile hekiminiz değiştikten sonra da e devlet üzerinden bu sorgulama ile yeni ismi öğreniyorsunuz. 

Aile hekimi nasıl değiştiriliyor: Aile hekimini değiştirmek için Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği Aile hekimi değiştirme başvuru formunu dolduruyorsunuz. Formda ikametgah sebebiyle değişiklik yapıyorsanız bununla ilgili seçeneği işaretliyorsunuz. Şayet aile hekiminden şikayetçiyseniz ve bunun için değişiklik istiyorsanız 'kendi isteği' kısmını seçebilirsiniz. Bu formu yeni ikametgahınızın yakınında bulunan tercih ettiğiniz bir sağlık ocağına iletmeniz de yeterli olacaktır. Yaklaşık 15 gün içinde aile hekiminiz yeniden belirlenmiş oluyor. Aynı yöntemle şikayetçi olduğunuz aile hekimini değiştirebilirsiniz. 

Aile hekimi değiştirme şartları neler : Aile hekiminizden memnun değilseniz değişiklik yapabilirsiniz. Bunun dışında ikametgahınızı değiştirdiğinizde de yeni adresinizde yeni bir aile hekimine başvurabilirsiniz. Başka bir yere taşındığınızda Aile Hekiminizi değiştirme zorunluluğunuz bulunmamaktadır, bu sizin isteğinize kalmıştır.

TATİLDE AİLE HEKİMİ : Yaz tatili, seyahat veya başka bir sebep ile başka bir ile gittiğinizde sağlık hizmeti ihtiyacınız olur ise, “Misafir Hasta” tanımı ile başka bir Aile Hekiminden sağlık hizmeti  alabilirsiniz. Eğer 3 ay veya daha uzun bir süre başka bir ilde kalacak iseniz o ilde bir Aile Hekimine başvurarak Aile Hekiminizi değiştirmeniz gerekmektedir.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME DİLEKÇESİ FORMU : Aile Hekimi değiştirme işlemi için internetten dilekçe veya form indirip imzalayarak Aile Hekimlerine verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Tercih ettiğiniz Aile Hekimine bu talebinizi ilettiğinizde kendisi bilgisayar ortamında “Aile Hekimliği Tercih/Değiştirme Formu”nu tanzim edip size verecektir.
(Aile hekimi tercih formunu fotoğrafın üzerine tıklayıp büyüterek yazdırabilirsiniz. Bazı illerde Aile Hekimi Değiştirme işlemlerinde kişilerden kimlik fotokopisi istenmekte olup söz konusu talep hatalıdır. Değiştirme formunda ıslak imzanız ve cep telefonunuzun bulunması yeterlidir.)

AİLE HEKİMİ NE KADAR SÜREDE DEĞİŞİYOR : Bir vatandaşın, aile hekimi değiştirmek için beklemesi gereken 3 aylık süre, vatandaşın o aile hekimliği birimine kaydından itibaren başlar. Dolayısıyla, vatandaşın kayıtlı olduğu birime, ek yerleştirmeyle yeni bir hekim gelirse ya da bu birimde yeni bir hekim görevlendirilirse 3 aylık süre baştan başlamaz. 3 aylık süre, vatandaşın talebiyle yapılan hekim/birim değişikliğinden itibaren başlar.

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