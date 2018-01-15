Aile fotoğrafı çektirdiler sonuca şoke oldular!

Aile fotoğrafı çektirdiler sonuca şoke oldular!

Sıradan bir aile fotoğrafı normalde facebook'da 377 binden fazla beğeni almaz bu fotoğrafın acayip bir özelliği var. Her şey Zarings ailesinin açık alanda aile fotoğrafı çektirmek istemesi ile başladı. Kendini profesyonel fotoğrafçı olarak tanıtan orta yaş bir hanımla anlaşıp çekim günü için parka gittiler. 250 dolar karşılığında içinde büyükannenin de olduğu pek çok fotoğraf çekindiler. Fotoğraflar çekilirken fotoğrafçının pek de profesyonel olmadığını anladılar ama artık iş işten geçmişti.
Aradan geçen 8 ay sonra bir zarf içinde fotoğraflarına kavuştular. Fotoğraflara bakar bakmaz ise büyük bir şok yaşadılar. Fotoğrafçı rötüş yapmak isterken fotoğrafları adeta bir karikatüre çevirmiş.
Gülmekten kendilerini alamayan aile para iadesi istemiyor aksine böyle ilginç bir anı bıraktığı için profesyonel fotoğrafçıya teşekkür ediyor tek istedikleri ise fotoğrafların orijinal hali...

17
Aile fotoğrafı çektirdiler sonuca şoke oldular!

Sıradan bir aile fotoğrafı normalde facebook'da 377 binden fazla beğeni almaz bu fotoğrafın acayip bir özelliği var. Her şey Zarings ailesinin açık alanda aile fotoğrafı çektirmek istemesi ile başladı. Kendini profesyonel fotoğrafçı olarak tanıtan orta yaş bir hanımla anlaşıp çekim günü için parka gittiler. 250 dolar karşılığında içinde büyükannenin de olduğu pek çok fotoğraf çekindiler. Fotoğraflar çekilirken fotoğrafçının pek de profesyonel olmadığını anladılar ama artık iş işten geçmişti.
Aradan geçen 8 ay sonra bir zarf içinde fotoğraflarına kavuştular. Fotoğraflara bakar bakmaz ise büyük bir şok yaşadılar. Fotoğrafçı rötüş yapmak isterken fotoğrafları adeta bir karikatüre çevirmiş.
Gülmekten kendilerini alamayan aile para iadesi istemiyor aksine böyle ilginç bir anı bıraktığı için profesyonel fotoğrafçıya teşekkür ediyor tek istedikleri ise fotoğrafların orijinal hali...

27
Aile fotoğrafı çektirdiler sonuca şoke oldular!

Sıradan bir aile fotoğrafı normalde facebook'da 377 binden fazla beğeni almaz bu fotoğrafın acayip bir özelliği var. Her şey Zarings ailesinin açık alanda aile fotoğrafı çektirmek istemesi ile başladı. Kendini profesyonel fotoğrafçı olarak tanıtan orta yaş bir hanımla anlaşıp çekim günü için parka gittiler. 250 dolar karşılığında içinde büyükannenin de olduğu pek çok fotoğraf çekindiler. Fotoğraflar çekilirken fotoğrafçının pek de profesyonel olmadığını anladılar ama artık iş işten geçmişti.
Aradan geçen 8 ay sonra bir zarf içinde fotoğraflarına kavuştular. Fotoğraflara bakar bakmaz ise büyük bir şok yaşadılar. Fotoğrafçı rötüş yapmak isterken fotoğrafları adeta bir karikatüre çevirmiş.
Gülmekten kendilerini alamayan aile para iadesi istemiyor aksine böyle ilginç bir anı bıraktığı için profesyonel fotoğrafçıya teşekkür ediyor tek istedikleri ise fotoğrafların orijinal hali...

37
Aile fotoğrafı çektirdiler sonuca şoke oldular!

Sıradan bir aile fotoğrafı normalde facebook'da 377 binden fazla beğeni almaz bu fotoğrafın acayip bir özelliği var. Her şey Zarings ailesinin açık alanda aile fotoğrafı çektirmek istemesi ile başladı. Kendini profesyonel fotoğrafçı olarak tanıtan orta yaş bir hanımla anlaşıp çekim günü için parka gittiler. 250 dolar karşılığında içinde büyükannenin de olduğu pek çok fotoğraf çekindiler. Fotoğraflar çekilirken fotoğrafçının pek de profesyonel olmadığını anladılar ama artık iş işten geçmişti.
Aradan geçen 8 ay sonra bir zarf içinde fotoğraflarına kavuştular. Fotoğraflara bakar bakmaz ise büyük bir şok yaşadılar. Fotoğrafçı rötüş yapmak isterken fotoğrafları adeta bir karikatüre çevirmiş.
Gülmekten kendilerini alamayan aile para iadesi istemiyor aksine böyle ilginç bir anı bıraktığı için profesyonel fotoğrafçıya teşekkür ediyor tek istedikleri ise fotoğrafların orijinal hali...

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