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AİHM'den Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı! İhlal var

AİHM'den Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı! İhlal var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın başvurusuyla ilgili kararını verdi... AİHM, her iki dosyada da "hak ihlali yapıldığına" karar verdi...

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 12:21 - Güncelleme: 20-03-2018 12:34

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın "ihlal" başvurusuyla ilgili kararını verdi. AİHM, her iki dosyada da hak ihlali yapıldığına karar verdi. Altan ve Alpay'ın "özgürlük", "güvenlik" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar veren AİHM, Türkiye'nin 21 bin 500'er euro tazminat ödemesine hükmetti.

8 ŞİKAYETTEN İKİSİNDE İHLAL TESPİT EDİLDİ: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın başvurularında, Anayasa Mahkemesine başvuru yolunu halen etkili bir iç hukuk yolu olarak değerlendirdi ve sekiz şikayetten ikisinde ihlal tespit etti.

IŞIL KARAKAŞ DOSYADAN ÇEKİLMİŞTİ: Mehmet Altan'ın 12 Ocak 2017, Şahin Alpay'ın ise 28 Şubat 2017'de yaptıkları başvurular, AİHM 2. Dairesince 20 Şubat'ta karara bağlandı. Gerekçenin yazımı tamamlanan karar, bugün Mahkemenin internet sitesinde İngilizce ve Fransızca olarak yayımlandı. Davalardan çekilen AİHM'in Türk yargıcı Işıl Karakaş yerine Türkiye'nin ilettiği isim listesinden seçilerek, heyette yer alan Doç. Dr. Ergin Ergül, karara muhalif kaldı.

HAK İHLALİ KARARI: AİHM, Altan ve Alpay'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) güvenceye alınan haklara ilişkin sekiz şikayetinden, Anayasa Mahkemesinin de ihlal yönünde karar verdiği "Özgürlük ve güvenlik hakkı" ile "İfade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

21 BİN 500'ER EURO TAZMİNAT: Strazburg mahkemesi ayrıca Şahin Alpay'ın davalı devletin tutukluluğuna son vermek için gerekli tüm tedbirleri almasına da karar vererek, başvuruculara 21 bin 500'er euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

AYM'NİN İŞ YÜKÜNÜ GÖZÖNÜNDE TUTARAK REDDETTİ: Anayasa Mahkemesine başvuru yolunu halen etkili bir iç hukuk yolu olarak değerlendiren AİHM, AİHS'in 5/4. maddesinde yer alan "Tutukluluğun yasallığı ve serbest bırakılmak için mahkemeye başvuru hakkı"nın ihlal edildiğine yönelik şikayetleri de Anayasa Mahkemesinin iş yükünü göz önünde bulundurarak kabul etmedi.

BİRE KARŞI 6 OY: AİHM 2. Dairesinin başvurucuların özgürlük ve güvenlik ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararı bire karşı altı oyla alındı. Karara muhalif kalan Türk yargıç Ergül'ün, AİHM'in yerleşik içtihatları uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması ve başvuranların mağdur sıfatlarının kalmaması, ayrıca Türkiye'nin olağanüstü hali ilanının akabinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yaptığı derogasyon (askıya alma beyanı) gerekçeleriyle şikayetlerin reddi gerektiğine ilişkin karşı oyu da mahkeme kararı ekinde yer aldı.

ŞAHİN ALPAY TAHLİYE EDİLDİ: Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay için "hak ihlali" kararı vermiş, ancak yerel mahkeme tutukluluk kararında direnmişti. Anayasa Mahkemesi 16 Mart günü Şahin Alpay için ikinci kez hak ihlali kararı verince Şahin Alpay, "ev hapsi" kararı ile tahliye edilmişti....

MEHMET ALTAN HÜKÜM YEDİ: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Altan hakkında, kardeşi Ahmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak ile birlikte yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Altan, 500 günü aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunuyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 13:21 Avrupa da olmasa, Adaletin ne olduğunu bilmeden ölüp gideceğiz

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