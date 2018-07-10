AİHM Türkiye'yi mahkum etti! Eski DEHAP'lı için kritik karar

Kapatılan DEHAP Batman Merkez İlçe Başkanı Abdulcelil İmret'e 2005 yılında katıldığı 10 basın açıklaması ve etkinlik nedeniyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Eylül 2006 tarihinde silahlı örgüte yardım etmek suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kararın Yargıtay tarafından onanması üzerine Abdulcelil İmret 7 Eylül 2010 tarihinde avukatları Erkan Şenses ve Tahir İmret aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

"KANUNİLİK KRİTERLERİNİ TAŞIMIYOR"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bugün açıkladığı kararla Türkiye'nin başvurucu Abdulcelil İmret'in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. AİHM Türkiye'nin 7 bin 500 Euro manevi tazminat ödemesine de hükmetti. Kararda ayrıca Abdulcelil İmret'in hapis cezası aldığı Türk Ceza Kanunu'nun 220/7. maddesinde düzenlenen ‘Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır' hükmünün vatandaşlar açısından öngörülemez olduğu tespitini yaparak TCK 220/7. hükmünün kanunilik kriterlerini taşımadığı ifade edildi.

"BERAAT ETMESİ İÇİN BAŞVURACAĞIZ"

Avukat Erkan Şenses, "Kanundaki silahlı örgüte yardım düzenlemesinin ya Yargıtay Ceza Genel Kurulu gibi bir üst merci kararıyla veya yasal değişiklikle çerçevesi net çizilmelidir. Aksi durumda başvurucunun yaşadığı mağduriyet gibi birçok insan mağdur olabilir. Öte yandan başvurucu cezasının infazını çekmişse de beraat etmesi gerektiği kanaatiyle yeniden yargılanması için Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız" diye konuştu.