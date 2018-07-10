  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

AİHM Türkiye'yi mahkum etti! Eski DEHAP'lı için kritik karar

AİHM Türkiye'yi mahkum etti! Eski DEHAP'lı için kritik karar

Katıldığı basın açıklamaları ve etkinlikler nedeniyle silahlı terör örgütüne yardım suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan kapatılan DEHAP Batman Merkez İlçe Başkanı Abdulcelil İmret'in başvurusu üzerine AİHM hak ihlali kararı verdi. Türkiye'nin, İmret'in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar veren AİHM, ayrıca 7 bin 500 Euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-07-2018 17:15 - Güncelleme: 10-07-2018 17:15

Kapatılan DEHAP Batman Merkez İlçe Başkanı Abdulcelil İmret'e 2005 yılında katıldığı 10 basın açıklaması ve etkinlik nedeniyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Eylül 2006 tarihinde silahlı örgüte yardım etmek suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Kararın Yargıtay tarafından onanması üzerine Abdulcelil İmret 7 Eylül 2010 tarihinde avukatları Erkan Şenses ve Tahir İmret aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

"KANUNİLİK KRİTERLERİNİ TAŞIMIYOR"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bugün açıkladığı kararla Türkiye'nin başvurucu Abdulcelil İmret'in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. AİHM Türkiye'nin 7 bin 500 Euro manevi tazminat ödemesine de hükmetti. Kararda ayrıca Abdulcelil İmret'in hapis cezası aldığı Türk Ceza Kanunu'nun 220/7. maddesinde düzenlenen ‘Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır' hükmünün vatandaşlar açısından öngörülemez olduğu tespitini yaparak TCK 220/7. hükmünün kanunilik kriterlerini taşımadığı ifade edildi.

"BERAAT ETMESİ İÇİN BAŞVURACAĞIZ"

Avukat Erkan Şenses, "Kanundaki silahlı örgüte yardım düzenlemesinin ya Yargıtay Ceza Genel Kurulu gibi bir üst merci kararıyla veya yasal değişiklikle çerçevesi net çizilmelidir. Aksi durumda başvurucunun yaşadığı mağduriyet gibi birçok insan mağdur olabilir. Öte yandan başvurucu cezasının infazını çekmişse de beraat etmesi gerektiği kanaatiyle yeniden yargılanması için Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız" diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AİHM Türkiye'yi mahkum etti! Eski DEHAP'lı için kritik karar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro