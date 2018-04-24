Ahu Tuğba'nın mutlu günü: Kızım mezun oldu

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba 1992 yılında Arnavut aslı doktor Timmy Alejtanij ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl anne olan Tuğba bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

MEZUN OLDU

Kızını kameralardan uzak tutan ünlü oyuncu Anjelik'i eğitimi için Amerika'ya göndermişti. Uzun zamandır Amerika'nın Florida şehrinde yaşayan Anjelik Calvin dün Everglades University'den mezun oldu.

'HEYECANDAN KALBİM DURACAKTI'

Kızının mutluluğuna ortak olan Ahu Tuğba mezuniyet törenini en önden izledi. Yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan Tuğba; Kızım Anjelik'in üniversite diplomasını aldığı an, heyecandan kalbim duracaktı. Allah tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında ve kaderlerinde güzel yazılar yazsın İnşallah...' mesajını paylaştı.

