Ahu Tuğba'dan olay sözler: Kocamı boşuna boşamışım

BODRUM’da tatil yapan Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, “Kızım Anjelik, babasından beter çıktı. Babasını boşadım ama babasından daha çok sahiplendi beni, babasını hiç aratmıyor. Bilseydim kocayı boşamazdım” dedi.

Ahu Tuğba'dan olay sözler: Kocamı boşuna boşamışım

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, Yalıkavak Mahallesinde açılan ıslama köftecisinde yemek yerken objektiflere takıldı. Arkadaşları ile sohbet eden Ahu Tuğba, basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı. Gazetecilere tepki gösteren ünlülere de biraz utansınlar size saygı duysunlar diyerek sitem etti. Kızı Anjelik Calvin’in Amerika polis akademisinin Swat bölümünü bitirdiğinin söyleyen ünlü oyuncu, “Çok heyecanlandım kızım Swat mezunu olduğu için. 22 Nisan’da mezuniyetindeydim. Bu okulun yanı sıra Amerikan polisi Swat eğitimi de alıyordu. Oradan da mezun oldu. Anne olarak çok gururlandım ama tek üzüntüm, yanında olamamam. Amerika’da 2 üniversite bitirdi. Son polisliği bitirdiğini de burada öğrendim. Sabaha kadar yatamadım heyecandan. Kızım ne olmak istiyorsa kendi karar verecek. Artık bir iş hayatına atılsın. Şimdi de avukat olacağım diyor. Artık biraz çalışsın da ekmeğini kazansın” ifadelerini kullandı.

16
Ahu Tuğba'dan olay sözler: Kocamı boşuna boşamışım

''KOCAMI BOŞUNA BOŞAMIŞIM'': Ahu Tuğba, kızı Anjelik’in kendisi ile çok ilgilendiğini sözlerine ekleyerek, “Yeni projeler geliyor bana ama çocuğumun hayatı daha önemli olduğu için ona yöneldik. O da nefes aldırmıyor bana. Babasını boşadım ama babasından daha çok sahiplendi beni, babasını hiç aratmıyor. Adamcağızı boşu boşuna boşamışız. Bu ondan yüz kat daha ilgileniyor benimle. Bodrum’a gelene kadar mesaj yağmuruna tuttu beni gece boyu. Ben dışarıdayım dediğim an yandığım andır. Uyuyorum dediğim zaman tamam annecim uyu diyor ve karışmıyor” şeklinde konuştu.

26
Ahu Tuğba'dan olay sözler: Kocamı boşuna boşamışım

''ÖNCELİĞİM KIZIM'': Tuğba, kızının Türkiye’ye dönmediğini de sözlerine ekleyerek, “Anjelik Türkiye’ye dönmüyor çok kırgın. Benim memleketim dönmek istiyorum da kızımı da getirmek istiyorum ama ev ile ilgili olan iftiralardan dolayı çocuğum ülkesine gelmiyor. Dünyaya bir evlat getirdiğiniz zaman kanını, canını, malını her şeyini ona vermek mecburiyetindesiniz. Evlat mı önemli hayatının geri kalan hikayelerin mi önemli. Benim hayatımın bir tek gerçeği var annem ve evladım. Mecburum bir genç kız yetiştiriyorum başında olmam lazım” dedi.

36
Ahu Tuğba'dan olay sözler: Kocamı boşuna boşamışım

''TEKLİFLER GELİYOR'': Türkan Şoray’ın oyunculuğu bırakma kararını "Gelecekte ne yaparım diyecek kadar ukala değilim" diyerek yorumlayan Tuğba, şöyle konuştu: “Benim oyunculuktan önce kızımın hayatı daha önemli. Anjelik düzen kurduktan sonra yaşar mıyız, ölür müyüz bilemem. Hayat ne getirir ne götürür ama o kadar ukala değilim yani gelecekte ne yaparım diyecek kadar. Şu anda teklifler geliyor ama ben düşünmüyorum”.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro