Ahu Tuğba'dan olay sözler: Kocamı boşuna boşamışım

BODRUM’da tatil yapan Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, “Kızım Anjelik, babasından beter çıktı. Babasını boşadım ama babasından daha çok sahiplendi beni, babasını hiç aratmıyor. Bilseydim kocayı boşamazdım” dedi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, Yalıkavak Mahallesinde açılan ıslama köftecisinde yemek yerken objektiflere takıldı. Arkadaşları ile sohbet eden Ahu Tuğba, basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı. Gazetecilere tepki gösteren ünlülere de biraz utansınlar size saygı duysunlar diyerek sitem etti. Kızı Anjelik Calvin’in Amerika polis akademisinin Swat bölümünü bitirdiğinin söyleyen ünlü oyuncu, “Çok heyecanlandım kızım Swat mezunu olduğu için. 22 Nisan’da mezuniyetindeydim. Bu okulun yanı sıra Amerikan polisi Swat eğitimi de alıyordu. Oradan da mezun oldu. Anne olarak çok gururlandım ama tek üzüntüm, yanında olamamam. Amerika’da 2 üniversite bitirdi. Son polisliği bitirdiğini de burada öğrendim. Sabaha kadar yatamadım heyecandan. Kızım ne olmak istiyorsa kendi karar verecek. Artık bir iş hayatına atılsın. Şimdi de avukat olacağım diyor. Artık biraz çalışsın da ekmeğini kazansın” ifadelerini kullandı. Twitter

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''KOCAMI BOŞUNA BOŞAMIŞIM'': Ahu Tuğba, kızı Anjelik’in kendisi ile çok ilgilendiğini sözlerine ekleyerek, “Yeni projeler geliyor bana ama çocuğumun hayatı daha önemli olduğu için ona yöneldik. O da nefes aldırmıyor bana. Babasını boşadım ama babasından daha çok sahiplendi beni, babasını hiç aratmıyor. Adamcağızı boşu boşuna boşamışız. Bu ondan yüz kat daha ilgileniyor benimle. Bodrum’a gelene kadar mesaj yağmuruna tuttu beni gece boyu. Ben dışarıdayım dediğim an yandığım andır. Uyuyorum dediğim zaman tamam annecim uyu diyor ve karışmıyor” şeklinde konuştu.

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''ÖNCELİĞİM KIZIM'': Tuğba, kızının Türkiye’ye dönmediğini de sözlerine ekleyerek, “Anjelik Türkiye’ye dönmüyor çok kırgın. Benim memleketim dönmek istiyorum da kızımı da getirmek istiyorum ama ev ile ilgili olan iftiralardan dolayı çocuğum ülkesine gelmiyor. Dünyaya bir evlat getirdiğiniz zaman kanını, canını, malını her şeyini ona vermek mecburiyetindesiniz. Evlat mı önemli hayatının geri kalan hikayelerin mi önemli. Benim hayatımın bir tek gerçeği var annem ve evladım. Mecburum bir genç kız yetiştiriyorum başında olmam lazım” dedi.

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