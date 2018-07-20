Ahu Tuğba Adnan Oktar'la olan fotoğrafının hikayesini anlattı

Tutuklu Adnan Oktar’ın, sinema oyuncusu Ahu Tuğba ile aynı karede olduğu fotoğrafındaki görüntüsü şaşırttı. Ahu Tuğba, Oktar’la yıllar önce çekildiği fotoğrafı ve fotoğrafın nerede çekildiğini Onur Akay'a anlattı.

Ahu Tuğba Adnan Oktar'la olan fotoğrafının hikayesini anlattı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 şüpheli tutuklandı. tutuklanan Adnan Oktar, otobüsle Metris Cezaevi'ne gönderildi. Mahkemede, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Adnan Oktar, iddiaları çirkin bulduğunu söyleyerek reddetti. Atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Adnan Oktar, "Geniş bir arkadaş grubum vardır. Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur" dedi.

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Ahu Tuğba Adnan Oktar'la olan fotoğrafının hikayesini anlattı

Hatırlanacağı gibi Adnan Oktar'ın daha önce verdiği davetlere katılan ünlüler, medyada haber olmuştu. Adnan Oktar'ın özel davetlerine katılan ünlü isimler, örgütün bu kadar pisliğin içinde olduklarını bilmediklerini anlatmışlardı. O ünlüler arasında birisi daha var ki yıllar önce Adnan Oktar'la olan meşhur fotoğrafı yeniden gündeme geldi. Tabi ki Ahu Tuğba'dan bahsediyoruz. Bakın meşhur fotoğrafla ilgili neler söylemiş.

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Ahu Tuğba Adnan Oktar'la olan fotoğrafının hikayesini anlattı

Tutuklu Adnan Oktar’ın, sinema oyuncusu Ahu Tuğba ile aynı karede olduğu fotoğrafındaki görüntüsü şaşırttı. Ahu Tuğba, Oktar’la yıllar önce çekildiği fotoğrafı ve fotoğrafın nerede çekildiğini Onur Akay'a anlattı.

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Ahu Tuğba Adnan Oktar'la olan fotoğrafının hikayesini anlattı

O günü hatırlıyor musunuz?
Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet Gazetesi’ne çağırdı. “Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var” dediler. Sana, "Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel" deseler gitmez misin?

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