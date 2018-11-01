Ahşap boyama kursuna nasıl başvurabiliriz?

Uzun yıllar iş dünyasının derdini çekmiş olan Kübra Üçer, emeklilikte hobi olsun diye başlattığı ahşap boyama işinin aşığı olmuş bir isim. Enerjisi ve gülen yüzü hep atölyesine hem de yaptığı açıklamalara yansımış olan Kübra Üçer, çalışmalarını ve ahşap boyamaya olan sevgisini kubraucer.blogspot.com adlı blogundan hem de Facebook ve Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Kübra Üçer, Caddebostan'da resmi adı Atölye Sanatsal olan atölyesinde hem yarattığı ahşap ürünleri sergileyip, satıyor; hem de ahşap sevdalılarına kurslar veriyor. Instagram dünyası ise onu ve atölyesini kubisinatolyesi diye tanıyor.

Kaynak: cevapla.tv