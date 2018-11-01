Ahşap boyama eğitimi ne kadar zor? Kurs ne kadar sürmektedir?

Ahşap boyama yapmak için atölye'ye başvuranlar genel olarak bu eğitimin ne kadar sürdüğünü ve zorluğunu sormaktadırlar. Ahşap boyama kursu süre olarak hafta 1 defa gelerek tamamlıyorlar. Yaklaşık 5-6 ay sonunda kendi kendilerine istedikleri objeyi yapabilecek hale geliyorlar. Bu süre içinde teknikleri öğreniyorlar. Bu teknikler; eskitme, varak, çatlatma, dekupaj, peçete, pirinç gibi muhtelif kağıtları yapıştırılması ve her türlü eskitme tekniklerini bu süreç içersinde öğreniyolar.

Kaynak: cevapla.tv