Ahmet Zeki Üçok'tan FETÖ uyarısı: Bakın net söylüyorum

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümünde FETÖ ile mücadelede önemli mesafeler katedildi ama yeterli değil. FETÖ'yü TSK'da ifşa ettiği için kumpas sonucu hapse atılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Üçok, Milliyet'ten Tunca Bengin'e konuştu.

YETERİNCE TEMİZLİK OLMADI

“Mücadeleyi kara kuvvetlerinde adli müşavirlik, hava kuvvetlerinde personel başkanlığı, deniz kuvvetlerinde ise kurmay başkanlığı yürütüyor. Yani en organize dediğimiz kurumda bile bir birlik beraberlik, koordinasyon yok. Bu da aksamalara neden oluyor. Hele hele sivilde yani bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında hiçbir koordinasyon yok. O yüzden de yeterince bir temizlik olmadı ne yazık ki.”

DAHA ÇOK FETÖ'CÜ ORTAYA ÇIKAR

“TSK’da bütün personelle ilgili süreç tamamlanmadı. İnceleme anlamında söylüyorum. Zaten bitseydi görürdünüz. Her gün tespit edilen 80-150 kişi de bunu, yani süreç ilerledikçe yeni daha bir çok FETÖ’cü çıkacağını gösteriyor. Çünkü niye? 2006 yılından bu yana FETÖ ne yazık ki TSK’nın insan kaynaklarını ele geçirdi o nedenle de bugünlere geldik. Dolayısıyla da daha çok FETÖ’cü ortaya çıkar.”

TEMİZLİK TAMAMLANMADI

Katiyen, bakın çok net söylüyorum. Dünyanın en organize örgütlerinden bir tanesini iki senede bitirebileceğini düşünen ya da belini kırdık gibi bir yanılgıya düşen büyük hata eder ve ileride meydana gelebilecek tehlikelerin de bence baş sorumlusu olur. Bu mücadele hiçbir şekilde kesilmemeli, hatta daha da organize bir şekilde devam ettirilmeli aksi takdirde böylesine uluslararası örgütler tarafından desteklenen bu suç örgütünün temizlenmesi mümkün değil.”

DAHA YÜZDE 30'U TEMİZLENMİŞ

“TSK’dakiler rakamlar üzerinden gidersek 50-60 bin civarındaydı. Şu ana kadar 20 bin ihraç olduğunu varsayarsak, daha yüzde 30’u temizlenmiş demek ki. Diğer kurumlara baktığınızda ise bu oran yüzde 4-4,5’larda. Hatta 1,5-2 gibi oranlarda var. Bunları ben söylemiyorum, ilgili kurumlar kendileri yayınladı. Bu işe bitti diyen büyük hata eder”