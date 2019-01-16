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Ahmet Türk'ten CHP'ye bomba seçim teklifi!

Ahmet Türk'ten CHP'ye bomba seçim teklifi!

Yerel seçimler için partiler ittifak yaparken HDP her iki ittifakın da dışında kalan parti oldu. HDP'nin CHP'ye seçimlerde destek olup olmayacağı merak edilirken çarpıcı bir açıklama Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk'ten geldi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 12:57 - Güncelleme: 16-01-2019 12:57

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk yerel seçimlerde HDP CHP'ye destek verecek mi sorusunun yanıtını verdi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim yaklaşırken Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk HDP ve CHP'nin seçimdeki tavrıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP ve İyi Parti'nin yerel seçim için kurduğu ittifaka yönelik olarak, "Biz CHP’ye katkı sunmak istiyoruz ama kendileri bu katkıyı reddediyor" diyen Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çağrıda bulundu: ''İyi Parti'yle nasıl görüşüyorsa partimin genel başkanlarıyla da bir araya gelsin isterim''. 

BÜYÜK KENTLERDE SONUCU DEĞİŞTİRECEK GÜÇTEYİZ: 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin büyük kentlerinde sonucu değiştirebilecek güce sahip olduklarını vurgulayan Türk, "Bizim İstanbul, Adana, Mersin, İzmir, Antalya ve Hatay’da bir beklentimiz yok ama buralarda sonucu değiştirebilecek güce sahibiz" diye konuştu.

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  • haldun 16 Ocak 2019 14:02 sağlık sorunları nedeni ile cezaevinden tahliye edilene bakın...

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KİMDİR ?
Ahmet Türk
AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk (d. 2 Temmuz 1942, Dargeçit), 11 Aralık 2009 tarihinde kapatılan DTP'nin son genel başkanı, uzun yıllardır siyasetin içinde bulunan Kürt asıllı Türk siyasetçi.12 Haziran 2011 tarihinde yapılmış olan 24.

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