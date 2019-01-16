Ahmet Türk'ten CHP'ye bomba seçim teklifi!

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk yerel seçimlerde HDP CHP'ye destek verecek mi sorusunun yanıtını verdi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim yaklaşırken Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk HDP ve CHP'nin seçimdeki tavrıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP ve İyi Parti'nin yerel seçim için kurduğu ittifaka yönelik olarak, "Biz CHP’ye katkı sunmak istiyoruz ama kendileri bu katkıyı reddediyor" diyen Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çağrıda bulundu: ''İyi Parti'yle nasıl görüşüyorsa partimin genel başkanlarıyla da bir araya gelsin isterim''.

BÜYÜK KENTLERDE SONUCU DEĞİŞTİRECEK GÜÇTEYİZ: 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin büyük kentlerinde sonucu değiştirebilecek güce sahip olduklarını vurgulayan Türk, "Bizim İstanbul, Adana, Mersin, İzmir, Antalya ve Hatay’da bir beklentimiz yok ama buralarda sonucu değiştirebilecek güce sahibiz" diye konuştu.