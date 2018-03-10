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Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

Cumhuriyet Gazetesi davasında Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın tahliyesine karar verildi. Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı “Murat Sabuncu boğazı görmek istiyormuş gitsin görsün" diye konuştu. Akın Atalay içinse “Kaptanlar gemiyi en son terk eder” diyerek duruşmayı mütalaa açıklanması için erteledi.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 22:25 - Güncelleme: 10-03-2018 00:20

Cumhuriyet Gazetesi davasında duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay’ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar; Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliye edilmesine Akın Atalay ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun, yurt dışına çıkış yasağı ve ikametgahına en yakın karakolda haftada bir imza atmadan oluşan adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verildi. Silivri Cezaevi'nden jandarma aracıyla çıkarılan ve TEM Otoyolu bağlantı yolundaki Karbey Dinlenme Tesisleri'ne getirilen Şık'ı eşi Yonca Şık karşıladı.

HAKİM: KAPTANLAR GEMİYİ EN SON TERK EDER
Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, “Bugün iki tahliyemiz var. Ahmet Kemal Aydoğdu’nun gelen BTK kayıtları için savunmasını yapmak üzere süre verdik” dedi.

Öte yandan tahliyeleri açıklarken ise, “Murat Sabuncu boğazı görmek istiyormuş gitsin görsün. Soner Yalçın’ın dediğine göre Ahmet Şık’ın annesi ermişmiş onu üzmeyelim” diye konuştu. Akın Atalay içinse “Kaptanlar gemiyi en son terk eder” diyerek duruşmayı mütalaa açıklanması için erteledi. 

CUMHURİYET gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi. Ahmet Şık ile Murat Sabuncu saat 00.15 sıralarında tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden salıverildi. Karbey Tesislerine getirilen Şık ve Sabuncu'yu aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı.

AHMET ŞIK: ÖFKE BİZİ AYAKTA TUTACAK
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Şık, "Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesini istemiyorum, öfkeli olmanızı tercih ediyorum. Çünkü öfke bizi ayakta tutacak. Bunu yapmazsak saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğiz. Bugün sevineceğimiz bir gün değil. Ben 6 yıl önce yine bir Mart ayında buradan çıkmıştım." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Hakkı A. 10 Mart 2018 09:59 FETÖ ile mücadele edenlerin FETÖ tarafından FETÖ'cülük yapmak suçundan içeri atıldığını düşünemiyorum bile...

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