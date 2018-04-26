Ahmet Necdet Sezer'den CHP'ye Abdullah Gül tavsiyesi

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 24 Haziran seçimleri öncesi her siyasi partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi.Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 58 gün kaldı.

Seçimlere AK Parti ve MHP'nin desteğiyle girecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday belirlemekte zorlanan muhalefet partileri, çaresiz kaldı.

CHP'nin Saadet Partisi ile birlikte Abdullah Gül'ü aday göstereceği iddiaları ortaya atılınca, Ahmet Necdet Sezer'den açıklama geldi.

OLMAYACAK BİR ŞEY: Her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini ifade eden Sezer, Gül'ün adaylığına şiddetle karşı çıktı.

Ahmet Necdet Sezer, "Muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül. Hiç olmayacak bir şey. Her parti 1. turda kendi adayını çıkarmalı." diye konuştu.