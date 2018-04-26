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Ahmet Necdet Sezer'den CHP'ye Abdullah Gül tavsiyesi

Ahmet Necdet Sezer'den CHP'ye Abdullah Gül tavsiyesi

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, nihayet ortaya çıktı. Abdullah Gül'ün adaylık tartışmasına Ahmet Necdet Sezer de katıldı. Sezer "Muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül. Hiç olmayacak bir şey. Her parti 1. turda kendi adayını çıkarmalı." diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 12:54 - Güncelleme: 26-04-2018 12:54

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 24 Haziran seçimleri öncesi her siyasi partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi.Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 58 gün kaldı.

Seçimlere AK Parti ve MHP'nin desteğiyle girecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday belirlemekte zorlanan muhalefet partileri, çaresiz kaldı.

CHP'nin Saadet Partisi ile birlikte Abdullah Gül'ü aday göstereceği iddiaları ortaya atılınca, Ahmet Necdet Sezer'den açıklama geldi.

OLMAYACAK BİR ŞEY: Her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini ifade eden Sezer, Gül'ün adaylığına şiddetle karşı çıktı.

Ahmet Necdet Sezer, "Muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül. Hiç olmayacak bir şey. Her parti 1. turda kendi adayını çıkarmalı." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • AHMET NECDET SEZER-FİTNE FÜCUR FESAT 26 Nisan 2018 14:03 FELAKET TELLALI NECDET SEZER.TÜRKİYEYE NE HAYRIN OLDU Kİ EKONOMİK KRİZ YARATMAKTAN BAŞKA NE İCRAATIN VAR.YILLARDIR ORTALIKTA GÖRÜNMÜYORDUN HAYIRDIR ŞİMDİ YİNE HANGİ FİTNE FUCUR PEŞİNDESİN AHMET.

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ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

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