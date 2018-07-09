Ahmet Mümtaz Taylan el ele yakalandı sonra uyardı 'Yanlış bir şey yazmayın'

Başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Cihangir'de objektiflere yakalandı. Genç bir kadınlar el ele olan Ahmet Mümtaz Taylan, hemen konuya açıklık getirdi. Ahmet Mümtaz Taylan, el el tutuştuğu kişinin kızı olduğunu söyledi.

Başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Cihangir'de objektiflere yakalandı. Genç bir kadınlar el ele olan Ahmet Mümtaz Taylan, hemen konuya açıklık getirdi. Daha sonra Ahmet Mümtaz Taylan gazetecileri yanlış bir şey yazmamaları konusunda uyardı. Twitter

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Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kızı Ayşe Dilan’la Cihangir’deydi. Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, El ele yürüyen baba-kız, neşeli halleriyle dikkat çekti. Kızını gazetecilere tanıtan oyuncu, “Yanlış bir şey yazmayın” dedi. İkili, bir mekanda kahvaltı yaptı...



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Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kızı Ayşe Dilan’la Cihangir’deydi. Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, El ele yürüyen baba-kız, neşeli halleriyle dikkat çekti. Kızını gazetecilere tanıtan oyuncu, “Yanlış bir şey yazmayın” dedi. İkili, bir mekanda kahvaltı yaptı...

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