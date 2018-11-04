Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi! İşte kilo alan veya veren ünlü isimler...

Pek çok ünlü, gerek rolü uğruna gerekse de sağlıklı bir hayat seçimi için kilo kontrolünü sağlamayı başardı. Bazıları da yıllar geçtikçe fit görünümünden uzaklaştı. Son olarak verdiği kilolarla bambaşka bir görüntüye kavuşan ünlüler kervanına Ahmet Mümtaz Taylan katıldı.

Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi! İşte kilo alan veya veren ünlü isimler...

AHMET MÜMTAZ TAYLAN
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 15 kilo verdi.

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Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi! İşte kilo alan veya veren ünlü isimler...

8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Taylan, "Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18.00 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18'den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan" dedi.

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Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi! İşte kilo alan veya veren ünlü isimler...

ÇİÇEK DİLLİGİL
Oyuncu Çiçek Dilligil yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi. Gün geçtikçe eriyen oyuncu, yeni hedefini belirledi. Ameliyat sonrası beslenmesine dikkat eden ve hemen hemen her gün spora giden Dilligil, 5 kilo daha vereceğini söyledi.

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Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi! İşte kilo alan veya veren ünlü isimler...

BEYAZIT ÖZTÜRK
TV8’deki ‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapacak olan Beyazıt Öztürk, "Yediklerime dikkat ettim, spor yaptım. 2.5 ayda 12 kilo verdim. Sezona hazırım, gayet formdayım" dedi.

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