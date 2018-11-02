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Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı sevgilisi Naz Çekem kimdir?

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı sevgilisi Naz Çekem kimdir?

Sıla'ya dayak attığı iddiası ile günün en çok konuşulan ismi olan Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem kimdir? Sıla'dan önceki sevgilisi Naz Çekem'in parmağını kıran Ahmet Kural şiddet olaylarını yalanlamış iddiaları reddetmişti.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 08:50 - Güncelleme: 02-11-2018 09:00

Son günlerin en çok konuşulan isimlerden biri olan Ahmet Kural'ın sevgilileri kim, parmağını kırdığı sevgilisi Naz Çekem kim soruları ise merak edildi. Şarkıcı Sıla'ya dövdüğü iddia edilen Ahmet Kural'ın bu ilk vukuatı değil. Daha öncede dizi setinde tanıştığı arkadaşı Naz Çekem'in parmağını kırmıştı. Ahmet Kural şiddet iddialarını kabul etmese de Naz Çekem parmağının fotoğrafını çekip yayınlamıştı.

OLAY NASIL OLMUŞTU: Ahmet Kural barda tartıştığı kız arkadaşı Naz Çekem’in parmağını kırmıştı. Çekem ‘Çok üzgünüm. Canımı yaktı.Ona dava açıyorum’ demişti. 

Kardeş Payı’nın başarılı oyuncusu Ahmet Kural, bir barda karşılaştığı kız arkadaşı Ajanda PR Genel Müdür Yardımcısı Naz Çekem’le tartışmıştı. Çekem’e ‘Naz Çeken de burdaymış’ diyerek laf atmış, tartışma büyüyünce genç kadını duvara itip, elini bükmüştü. 

"BİR DAHA GÖRÜŞMEME KARARI ALDIM"

Ahmet Kural'ın daha önce de Sıla'ya tokat attığı iddia edilmiş, taraflardan bu konuyla açıklama gelmemişti. Ahmet Kural'ın barda tartıştığı kız arkadaşı Naz Çekem'in parmağını kırdığı iddia edilmişti. Çekem, iddiayı doğrulamıştı. Çekem "Çok üzgünüm. Canımı yaktı. Ona dava açıyorum" demişti. Parmağı kırılan Çekem, şunları söylemişti: "Ahmet aslında çok iyi bir insandır. Ama alkol alınca değişiyor. O gece bana zarar verdi. Bir daha görüşmeme kararı aldım. Canım yanıyor, iki gündür ağlıyorum. Ameliyat gerekebilir. Dava açmayı düşünüyorum."



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