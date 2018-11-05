Ahmet Kural'ın komşusu yaşananları anlattı! Sıla'yı...

Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre, Şarkıcı Sıla'nın Ahmet Kural tarafından darp edilmesine ilişkin soruşturmada olay sırasında Zekeriyaköy'deki evin yan villasında bulunan Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı.

Hatice T. isimli tanık savcılığa o gece şahit olduklarını anlattı.

"BİR ERKEK KADINI TOKATLIYORDU" Hatice T. şunları söyledi: "28 Ekim günü arkadaşımın Zekeriyaköy'de bulunan evindeydim. Arkadaşımla geç saatlere kadar oturduk. Bulunduğumuz ev villa tipinde bir evdi. Yan taraftaki villanın da Ahmet Kural'a ait olduğunu biliyordum.

Gece saat 04.00 sularında Kural'ın evinden tartışma sesleri gelmeye başladı. Bir kadın ile bir erkeğin tartıştığını hatta erkeğin kadına bazen tokat attığını duyuyorduk. Bu kişinin Sıla olduğunu bilmiyorduk.