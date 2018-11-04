Ahmet Kural'ın avukatından sert açıklama: Buna müsaade etmeyeceğiz

Şarkıcı Sıla'nın, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olması bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Önceki gün bir açıklama yaparak Kural'ın 5 Kasım Pazartesi günü ifade vereceğini duyuran avukatı Sibel Aydın'dan yeni bir açıklama daha geldi. Aydın, kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımlarının yapıldığını belirterek "Manipülasyon içeren bilgilerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi ile amacını aşan bir noktaya taşınmak istenmektedir" dedi.

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Kural'ın avukatı Sibel Aydın, yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

''Dünkü açıklamamda belirttiğim gibi, herkesin ve tarafların avukatlarının olayın yargıya intikal ettiğini ve taraflardan birinin henüz ifade vermediği gerçeğini algılaması gerekmektedir.

Kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımına bir son verilmelidir. Kadına şiddet iddiası ile başlayan süreç, yapılan açıklamalarla ve manipülasyon içeren bilgilerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi ile amacını aşan bir noktaya taşınmak istenmektedir.

'DARP İDDİASI KAMU VİCDANINDA DA KESİNLEŞMİŞTİR': Görmekteyiz ki, dün akşam ulusal bir kanalın ana haber bülteninde de yer alan; karşı tarafın avukatının hazırladığı şikayet dilekçesinde belirtilen "kül tablası ile darp" iddiası, savcılık ifadesinde Sıla Gençoğlu'nun kendisi tarafından yalanlanmıştır.

Böylece son 2 gündür gündemde olan kül tablası ile darp iddiasının gerçek olmadığı kamu vicdanında da kesinleşmiştir. Ancak, iddia sahiplerinin gerçeği bilmelerine rağmen yaptıkları açıklamalar ile kamuoyunu yanıltan haberlerin yapılmasına sebebiyet verilmiştir. Benzer bir durum darp raporu için yapılan haberlerde de bulunmaktadır.

BU BİLGİLER KİŞİSEL BEYAN, DOKTOR BULGUSU DEĞİL': İddia edilen olayın 2 gün sonrasında, özel bir hastanenin düzenlediği raporda; karşı tarafın idrarda kanama, vb. kendi beyanları, tıbbi muayene bulgusu gibi yansıtılmıştır. Bu bilgilerin kişisel beyan olduğu, doktorun bulgusu olmadığı çok nettir.

'BU İDDİA TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR': Uzun dönemli bir rapor gibi aktarılan raporda, muayeneyi yapan doktor, hastanın genel durumunu "iyi" olarak nitelemiş ve sadece 7 günlük bir rapor düzenlemiştir. Bu konuların tamamı, bir manipülasyon aracı değil, hukuk süreci içinde uzmanlar tarafından değerlendirilecek konulardır.

Bu gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıkmasının ardından, bu kez de "kaynağı belli olmayan" kimselere dayandırılarak, 24 Ekim günü bir evde müvekkilimin karşı tarafın sırtında vazo kırdığı iddiası gündeme getirilmiştir. Bu iddia da tamamen gerçek dışıdır.

'YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ': Tek merkezden servis edildiğini düşündüğümüz gerçek dışı paylaşımların maksadı kamuoyunda davanın seyrini etkilemek ve müvekkilim hakkında bir linç girişiminde bulunmaktır. Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan ve kariyeri ile herkesin takdir ettiği müvekkilime yönelik bu itibarsızlaştırma çabaları, henüz ifadesini bile vermemiş olan müvekkilim için ağır bir mağduriyet yaratmaktadır.

Son olarak da karşı tarafın şikayet dilekçesinde kapsam içine alınan kasten yaralama iddiası, dün itibariyle sanki yeni bir suç iddiası ve "yeni bir dava" konusu gibi sunulmuş, kullanılan yöntemler hukuki temelden çıkmıştır.

Olay, hukuk sürecinden çıkarılarak, medya üzerinden veya manipülasyona dayalı yürütülen yeni bir mecraya çekilmek istenmektedir. Bu niyeti açıkça görmekteyiz ve buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de yargıyı etkilemeye çalışmak suçtur. Amacını aşan bir hal alan bu maksatlı girişimlerin sonlanması adına bu tarz asılsız iddialar ve iftiralarla ilgili kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek isterim.''

Ahmet Kural'ın avukatı açıkladı ne zaman ifade verecek?