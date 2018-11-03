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Ahmet Kural'ın avukatı açıkladı ne zaman ifade verecek?

Ahmet Kural'ın avukatı açıkladı ne zaman ifade verecek?

Sevgilisi Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla gündemde olan oyuncu Ahmet Kural'ın 5 Kasım Pazartesi günü ifade vereceği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 15:15 - Güncelleme: 03-11-2018 15:15

Şarkıcı Sıla'nın, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olması bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Ahmet Kural, şikayetin ardından iddiaları jet hızıyla yalanladı fakat bugüne kadar savcılığa herhangi bir ifade vermedi. Kural'ın avukatı Sibel Aydın da bir açıklama yaparak ünlü oyuncunun ne zaman ifade vereceğini duyurdu.

5 KASIMDA İFADE VERECEK: Avukat Sibel Aydın, araya hafta sonu girmesi nedeniyle Ahmet Kural'ın 5 Kasım Pazartesi günü ifade vereceğini belirtti. Aydın'ın açıklaması şu şekilde;

"1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15.00’da müvekkilim Ahmet Kural hakkında yapılan şikayeti ve iddiaları medya aracılığıyla öğrenmekle birlikte 02.11.2018 Cuma günü sabah 8.30’da Çağlayan adliyesine giderek dosya içeriği tarafımızca alınmış dosyanın ilgili savcısıyla görüşülerek araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ahmet Bey’in 05.11.2018 Pazartesi günü ifade vermesi hususunda mutabık kalınmıştır. Şunu önemle belirtmek isteriz ki olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir. Bilginize sunulur."

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NE OLMUŞTU? Şarkıcı Sıla Gençoğlu, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelen Sıla, Ahmet Kural'a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

AHMET KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA: Yaşanan bu olay sonrası Ahmet Kural ilk kez Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber'e konuştu.

İşte Ahmet Kural'ın açıklaması:

"Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim.İfadeden de öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!"

BAŞTA SILA OLMAK ÜZERE TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM: Bu açıklamanın ardından sabah saatlerinde ifadeye çağrılan Ahmet Kural Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Bu olaydan ben de çok ders çıkardım. Başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum" dedi.

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