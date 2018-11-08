Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya bomba gönderme

Ahmet Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural, yaptığı paylaşımla eski gelin adayına taş attı.

Ahmet Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Kural Ailesi'nin görüşü de merak konusu olmuştu. Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural, eski gelin adayına taş attı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 14

"EĞER SEN KUSURSUZ OLSAYDIN...": Anne Sema Kural, 3 Kasım'da Facebook'taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 14

Sema Kural'ın bu paylaşımı "Eski kayınvalideden Sıla'ya taş" dedirtti. Twitter

Facebook

Google Plus

3 14