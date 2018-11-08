Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya bomba gönderme

Ahmet Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Kural Ailesi'nin görüşü de merak konusu olmuştu. Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural, eski gelin adayına taş attı.
"EĞER SEN KUSURSUZ OLSAYDIN...": Anne Sema Kural, 3 Kasım'da Facebook'taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı.
Sema Kural'ın bu paylaşımı "Eski kayınvalideden Sıla'ya taş" dedirtti.
"O HANIM HANIMCIK BİR KIZ" DEMİŞTİ: Sema Kural, geçtiğimiz yıl eşi Mesut Kural'la konserini izleyip "O hanım hanımcık bir kız" dediği Sıla'ya yaptığı göndermeyle de oğlunun arkasında durdu.
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