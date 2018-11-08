Ahmet Kural'ın annesinden Çehov'lu paylaşım

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp eden oyuncu Ahmet Kural'ın annesi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak bir paylaşımda bulundu.
Ahmet Kural'ın annesi tarafından sosyal medyada yapılan bir paylaşımın, Ahmet Kural'dan fiziksel şiddet gördüğünü söyleyerek suç duyurusunda bulunan Sıla'ya itafen yapıldığı iddia edildi.
'KUSURSUZ OLSAYDIN BAŞKALARININ KUSURLARINI BULMAYA MERAKLI OLMAZDIN' Sema Kural, 3 Kasım'da kişisel Facebook adresinde, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı.
'O HANIM HANIMCIK BİR KIZ' Sema Hanım, geçen yıl eşi Mesut Kural'la konserini izleyip "O hanım hanımcık bir kız" dediği Sıla'ya yönelik yaptığı düşünülen paylaşım ile de oğlunun arkasında durdu.
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