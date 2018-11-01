Ahmet Kural'dan Sıla'nın şiddet iddialarına ilk açıklama

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, "Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek" dedi. Ahmet Kural ise Buket Aydın'la Kanal D Haber'e konuştu. Hakkındaki iddiaları reddeden Kural, "Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Kural'ın açıklaması:

"Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik.

"KARŞILIKLI İTİŞME OLDU"

Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiç bir iddiayı kabul etmiyorum.

"ÇOK ÜZGÜNÜM ÇOK"

Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!"

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