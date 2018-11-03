Ahmet Kural'dan dayak yiyen Sıla'nın avukatından yeni dilekçe

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, Ahmet Kural hakkındaki soruşturma dosyasına yeni belgeler ekleyerek "Emsal mahiyette cezalandırılması adına kamu davası ikame edilmesini talep ederiz." dedi.

Avukat Rezan Epözdemir, Ahmet Kural'ın Kanal D Ana Haber Bülteni'ne yapmış olduğu açıklamaları ile kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayı ve Naz Çekem'in iddialarını dosyaya ekleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Twitter

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Epözdemir dilekçesi şu şekilde: “Sayın Başsavcılığımız nezdindeki soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan Ahmet Kural tarafından Kanal D Ana Haber'e maddi hakikatten uzak, gerçek dışı, müsnet suçtan kurtulmaya yönelik olan ve fakat tevil yollu ikrarlar ihtiva eden bir takım beyanlarda bulunmuştur. Twitter

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Şüphelinin Kanal D Ana Habere yapmış olduğu açıklama aynen 'Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik.

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