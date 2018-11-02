Ahmet Kural'a bir şok da Yapı Kredi'den

Yapı Kredi Bankası, sanatçı Sıla Gençoğlu’nu darp eden Ahmet Kural ile çalışmayacağını duyurdu. Sanatçı Sıla, Kural ile yaşadığı tartışma üzerine darp edildiğini açıklayarak savcılığa şikayette bulunmuş ve koruma kararı aldırmıştı.

Yapı Kredi’den kurumun reklamlarında oynayan Ahmet Kural ile ilgili bir açıklama geldi.

Banka, Kural ile çalışmayacağını duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle: