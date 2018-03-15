Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den dizi müjdesi!

Sinema katında basınla buluşan Ahmet Kural şöyle konuştu: "Filme çok güzel bir ilgi var. Bu film için bu kadar beklemiyorduk. Çünkü yeni bir şey denedik ve beğenilip beğenilmeyeceğini bilmiyorduk. Şu anda Selçuk Aydemir tarafından yeni dizi yazılıyor. İkinci bölüm bitmek üzere, ama biz de okumadık. Eylül gibi yayında olmayı planlıyoruz. Yine bir komedi dizisi olacak. Dram çeksek kimse bizi ciddiye alıp ağlamaz. Albüm soruları geliyor, ama en fazla film müziği yaparız."