Ahmet Kural Tv8 dizisinde oynayacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı, sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp eden Ahmet Kural'ın Tv8'de bir dizide yer alacağına yönelik çıkan haberlere açıklık getirdi.

Ahmet Kural Tv8 dizisinde oynayacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ahmet Kural'ın TV8’de bir dizi projesinde yer alacağı konuşuluyordu. Önceki akşam eşi Şeyma Subaşı ile Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülenen TV8'in patronu Acun Ilıcalı, iddialara açıklık getirdi.

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Ahmet Kural Tv8 dizisinde oynayacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşananlara ilişkin, “Beni o konuya dahil etmeyin” diyen Ilıcalı, Kural’ın Tv8 de diziye başlayacağı haberlerinin sorulması üzerine ise “Öyle bir proje yoktu zaten” diyerek iddiaları yalanladı.

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Ahmet Kural Tv8 dizisinde oynayacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Gökhan Özoğuz’un “Ben O Ses Türkiye’yi izlemedim, sadece İlber Ortaylı izliyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Ilıcalı, “Kimseye zorla TV izle diyemem” dedi.

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Ahmet Kural Tv8 dizisinde oynayacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir, O Ses Türkiye'nin 2017 yılbaşı özel programında yarışmanın sunuculuğunu üstlenmişlerdi.

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