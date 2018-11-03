Ahmet Kural Tv8 dizisinde oynayacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ahmet Kural'ın TV8’de bir dizi projesinde yer alacağı konuşuluyordu. Önceki akşam eşi Şeyma Subaşı ile Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülenen TV8'in patronu Acun Ilıcalı, iddialara açıklık getirdi.

Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşananlara ilişkin, “Beni o konuya dahil etmeyin” diyen Ilıcalı, Kural’ın Tv8 de diziye başlayacağı haberlerinin sorulması üzerine ise “Öyle bir proje yoktu zaten” diyerek iddiaları yalanladı.