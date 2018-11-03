Ahmet Kural Sıla'yı ölümle tehdit etmiş

Kanal D haber Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun savcıya verdiği ifadeye ulaştı. Sıla'nın ifadesinde küllük ile dayak kısmı yalanlanırken Ahmet Kural'ın kendisini ölümle tehdit ettiği yer alıyor.



Türkiye günlerdir Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşanan şiddet olayıyla çalkalanırken konuya ilişkin yen bilgilere ulaşıldı. Emrullah Erdi̇nç ve İbrahim Konar’ın haberine göre Şarkıcı Sıla, Cumhuriyet savcısına verdiği ifade de Ahmet Kural'dan vücudunun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat yemek suretiyle darp edildiğini söyledi. Sıla kül tablası ile dayak yediği iddialarını ise yalanladı...





"GİT BURADAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Sıla ifadesinde Kural'ın kendisini hem dövdüğünü hem de ölümle tehdit ettiğini belirtti. Sıla ifadesinde konuşmanın bir anda kavgaya dönüştüğünü belirtirken tekme tokat dayak yediğini ve hakaretlere uğradığını söyledi.

Sıla darp olayında Kural'ın küllük kullanmadığını söyleyerek o iddiayı ise yalanladı. İfadede Kural'ın elinde küllük olduğu sırada Sıla'ya "git buradan seni öldürürüm" dediği de yar aldı.

PAZARTESİ KURAL'DAN İFADE

Sıla darp olayından iki gün sonra özel bir hastaneden sağlık raporu almıştı. İddiaların hedefindeki oyuncu Ahmet Kural da Pazartesi günü savcının karşısına çıkacak. Ve Sıla'ya uyguladığı şiddet ile ilgili ifade verecek.