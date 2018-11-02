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Ahmet Kural: Sıla'dan ve bütün kadınlardan özür diliyorum

Ahmet Kural: Sıla'dan ve bütün kadınlardan özür diliyorum

Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü haberi herkeste şok etkisi yarattı. Sıla, dün şikayetçi olurken Ahmet Kural ise iddiaları yalanladı. Kural bugün ise yeni bir açıklama yaparak Sıla'dan ve kadınlardan özür diledi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 15:31 - Güncelleme: 02-11-2018 15:31

Sevgilisi Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla gündemde olan Ahmet Kural'dan yeni bir açıklama geldi.

Ahmet Kural, "Başta Sıla olmak üzere bütün kadınlardan özür diliyorum. O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim" dedi. İşte Ahmet Kural'ın açıklaması:

"Dün konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmış, tüm yaşananlan yargıya vereceğim ifadede anlatacağımı söylemiştim. Öyle de yapacağım. Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri patlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da bu yaşananlarla ilgili benden olumsuz bir şey duymacaksınız.

BENDEN KÖTÜ SÖZLER İŞİTMEYECEKSİNİZ: Benimle ilgili amacımı aşan ifadeler, gerçek olmayan şeyler söylenmiş olsa da benden kötü sözler işitmeyeceksiniz. Ben çok üzgünüm. Bunu yaşadığım için, kadına şiddetle anıldığım için, böyle bir konunun parçası olmaya imkan verdiğim için...Dün akşamki açıklamamda da belirttiğim gibi, tartışmanın sebebi olan ve ağır tahrik içeren konu üzerinden başlayan yüksek sesli karşılıklı bu kinci tartışma esnasında yaşanan itişme sırasında bugüne konu olan olumsuz gelişmeler yaşandı.

BANA YAKIŞMADI: Bunun dışında 45 dakika diye belirtilen süre, yerde sürükleme, küfür ve hakaret, kül tablası firlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi benim hakkımda iddia edilenler doğru değil. Ancak, ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evim dahi olsa o ortamı terk etmeliydim. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuçtan da elbette bana yakışmadı. 

BÜYÜN KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM: Ne olursa olsun, böyle bir olayın bir tarafı olduğum için, başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Kadına şiddet konusundaki toplumda oluşan hassasiyeti, saygı ile karşılıyorum. Bu olaydan ben de birçok ders çıkardım.

İNANCIMI HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEYECEĞİM: Hayatımın bundan sonrasında da çıkardığım bu derslerin gereğini yerine getirmek için çalışacağım. Bu yüzden ilk etapta bu gereklere odaklanacağım. Türkiye'ye örnek gösterilen bir aşkın parçası iken, bu aşkın aktörleri, bu şekilde gündeme geldik. Bu ilişkiye ve Sıla'ya karşı saygımdan, bizi sevenlerin bu ilişkiye verdiği değere hürmetimden, olayın detaylannı resmi makamlar dışında paylaşmayacağım. Sevgiye, dogruluğa ve insanların vicdanında iyi şeyler biriktireceğine olan inancımı hiç bir zaman kaybetmeyeceğim."

Naz Çekem Ahmet Kural'ın parmağını kırmasını anlattı meğer o anda...

Sıla dayak görüntüleri yayınlandı Ahmet Kural bu hale getirdi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • OFLU BABA 02 Kasım 2018 16:06 GECTI BORUN PAZARI SUR ESSEGI NIGDEYE KARDES SIZ SANATCILAR UYUSTURUCU KULLANDIGINIZ SURECE NE YAPTIGINIZI BILMIYOR HIC BIR ZAMANDA BILEMEYECEK SUREKLI HATALAR YAPACAKSINIZ SIZI CAY KAHVE AYRAN ICMEYE DAVET EDIYORUM UYUSTURUCUYA SON VERIN

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