Ahmet Kural, Sıla ile o gece yaşananları anlattı

Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber, ünlü Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Kural'ın ifadesine ulaştı. Kural ifadesinde şiddet uygulamadığını iddia ederek Sıla'nın ellerini tuttuğunu ve o sırada yere düştüğünü öne sürdü. Kural'ın ifadesi 2 saat sürdü.

"Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım.

Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm.Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık.



