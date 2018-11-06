Ahmet Kural, Sıla ile o gece yaşananları anlattı

Ahmet Kural ve Sıla arasındaki kavga mahkeme koridorlarına taşındı. Ahmet Kural savcılıkta ifade verdi Sıla'nın iddialarını yalanladı. İşte Ahmet Kural'ın savcılıktaki ifadesi ve o gece Sıla ile yaşananlar...

Ahmet Kural, Sıla ile o gece yaşananları anlattı

Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber, ünlü Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Kural'ın ifadesine ulaştı. Kural ifadesinde şiddet uygulamadığını iddia ederek Sıla'nın ellerini tuttuğunu ve o sırada yere düştüğünü öne sürdü. Kural'ın ifadesi 2 saat sürdü.

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Ahmet Kural, Sıla ile o gece yaşananları anlattı

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural, dün İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermişti. Ahmet Kural'ın savcılık ifadesine Kanal D Ana Haber ulaştı..

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Ahmet Kural, Sıla ile o gece yaşananları anlattı

"Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım.

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Ahmet Kural, Sıla ile o gece yaşananları anlattı

Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm.Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık.

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