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Ahmet Kural Sıla ifadesi tam metin Ziynet Sali detayı

Ahmet Kural Sıla ifadesi tam metin Ziynet Sali detayı

Magazin basınının gündemindeki isimler Ahmet Kural ve Sıla cephesinde sular durulmuyor. Ahmet Kural Sıla'ya dayak olayından sonra bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek. 29 Ekim gecesi kavganın Ziynet Sali'nin Sıla'ya yazdığı mesajlar mı neden oldu, Ziynet Sali Sıla'ya mesajla neler yazdı?

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 11:10 - Güncelleme: 05-11-2018 11:10

Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşanan şiddet olayında yeni gelişmeler var. Haftasonu en çok konuşulan olaylardan biri olan Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövmesi olayı hakkında yeni haberler var. 29 ekim gecesi yaşanan şiddet olayı Ziynet Sali yüzünden mi çıktı, Ziynet Sali'nin Sıla'ya yolladığı mesajlarda ne vardı?

Sıla'nın şikayetçi olması ile gün yüzüne çıkan kavda olayında bugün Ahmet Kural Çağlayan adliyesine ifade verecek ve olaylı geceyi anlatacak. Ortaya atılan bir iddiaya göre 29 ekim gecesi çıkan kavganın nedeni Ziynet Zali. Sıla'nın şarkıcı Ziynet Sali ile görüşmesini istemeyen Ahmet Kural o gece Sıla'nın telefonundaki mesajları okudu ve çılgına döndü. Telefonu fırlatıp atan Ahmet Kural onunla görüşmeyeceksin diye bağırdı. Peki Sıla'ya gelenb mesajlarda ne vardı, Ahmet Kural neden küplere bindi? Ahmet Kural ifadesi tam metninde bu iddialara cevap verecek. 

AHMET KURAL İFADE VERECEK: Sıla, 1 Kasım 2018'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Fiziki şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı 3 ay koruma kararı aldırdı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sıla, "Korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" dedi. Ahmet Kural da yaptığı açıklamada "Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum" diye konuştu.


 
TWITTER'DAN ÖZÜR DİLEDİ: Sosyal medyadan Sıla Gençoğlu'na destek mesajları yağdı. Sevgilisi SIla'yı darp ettiği iddiasıyla gündemde olan Ahmet Kural, Twitter'dan özür diledi: 

BASINA VE KAMUOYUNA

"Dün konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmış, tüm yaşananları yargıya vereceğim ifadede anlatacağımı söylemiştim. Öyle de yapacağım. Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri patlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da bu yaşananlarla ilgili benden olumsuz bir şey duyamayacaksınız. Benimle ilgili amacım aşan ifadeler, gerçek olmayan şeyler söylenmiş olsa da benden kötü sözler işitmeyeceksiniz. Ben çok üzgünüm. Bunu yaşadığım için, kadına şiddetle anıldığım için, böyle bir konunun parçası olmaya imkan verdiğim için...

Dün akşamki açıklamamda da belirttiğim gibi, tartışmanın sebebi olan ve ağır tahrik içeren konu üzerinden başlayan yüksek sesli karşılıklı bu kinci tartışma esnasında yaşanan itişme sırasında bugüne konu olan olumsuz gelişmeler yaşandı. Bunun dışında 45 dakika diye belirtilen süre, yerde sürükleme, küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi benim hakkımda iddia edilenler doğru değil. Ancak, ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evim dahi olsa o ortamı terk etmeliydim. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuç da elbette bana yakışmadı.

 

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