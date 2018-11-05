Ahmet Kural savcıya ifadeye gitti Sıla hakkında neler söyledi?

Ahmet Kural sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun dayak iddialarına yanıt vermek için saat 14.00 sıralarında İstanbul Adliye Sarayı'na geldi. Magazin dünyası ünlü oyuncunun vereceği ifadeye kilitlenmiş durumda.

Ahmet Kural ifadeye gelirken takım elbise giymişti. Medyanın sorularını yanıtsız bırakan Ahmet Kural ifadesiz bir yüzle ve hızlı adımlarla savcının odasına girdi.

Ahmet Kural'ın ifadeye gelişinde yanında avukatı Sibel Aydın bulunuyordu. Ahmet Kural'ın savcılık çıkışında medyaya açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu. Şu anda ifadesinin alınmasına devam ediliyor.

Ahmet Kural'ın iması

Ahmet Kural yaptığı son açıklamada kavganın perde arkasına dair Sıla hakkında imalarda bulunmuştu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Kural, bunu yargıya açıklayacağını belirtmişti. Haliyle bugünkü ifadesinde kavga ve Sıla hakkındaki imalarının neler olduğu merak konusu.