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Ahmet Kural savcılık ifadesinde Sıla hakkında ima ettiği şeyi açıklayıp...

Ahmet Kural savcılık ifadesinde Sıla hakkında ima ettiği şeyi açıklayıp...

Ahmet Kural ve Sıla arasındaki aşk dayak iddiası, hakaret ve ölümle tehdit iddiaları ile adliyelik olmuştu. Bugün Ahmet Kural savcılıkta ifade veriyor merak edilen ise kavganın sebebine dair yaptığı imalar...

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 11:34 - Güncelleme: 05-11-2018 11:34

Ahmet Kural bugün savcılığa gidip Sıla'nın dayak iddialarına yanıt verecek. Magazin dünyası ünlü oyuncunun vereceği ifadeye kilitlenmiş durumda. Sıla geçen hafta savcılığa gidip Ahmet Kural'ın kendisini dövdüğünü, yerlerde süreklediğini, zorla alıkoyduğunu ve ölümle tehdit ettiğini söylemişti.

Bu şok iddialar ile gündem bir anda değişirken Ahmet Kural yaptığı ilk açıklamada kavganın perde arkasına dair Sıla hakkında imalarda bulunmuştu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Kural, bunu yargıya açıklayacağını belirtmişti. Haliyle bugünkü ifadesinde kavga ve Sıla hakkındaki imalarının neler olduğu merak konusu.

Ahmet Kural instagram hesabından haftasonunda yaptığı son açıklamada şu imalarda bulunmuştu:

-Ne olursa olsun böyle bir olayın tarafı olduğum için başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. O gece benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim.

-Türkiye'de örnek gösterilen bir aşkın parçası iken bu aşkın aktörleri, bu şekilde gündeme geldik. Bu ilişkiye ve Sıla'ya karşı saygımdan , bizi sevenlerin bu ilişkiye verdiği değere hürmetimden, olayın detaylarını resmi makamlar dışında paylaşmayacağım.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • m özer 05 Kasım 2018 11:35 yazıklar olsun başka haber mi kalmadı memlekette

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Sıla
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AHMET KURAL KİMDİR?

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