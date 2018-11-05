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Ahmet Kural ifade verip 5 cümlelik açıklama yaptı son cümlede sesi...

Ahmet Kural ifade verip 5 cümlelik açıklama yaptı son cümlede sesi...

Ahmet Kural Sıla'nın suçlamaları için saat 14.00'da girdiği savcı ifadesinden 1.5 saat sonra çıktı ve medyanın karşısına geçip 5 cümlelik bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 11:34 - Güncelleme: 05-11-2018 16:12

Ahmet Kural sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun dayak iddialarına yanıt vermek için saat 14.00 sıralarında İstanbul Adliye Sarayı'na geldi. Adliyenin C blokundaki avukat girişinden içeri alınan Kural, avukatı ve yanlarındaki 2 kişiyle soruşturma savcısının bulunduğu 6. kata çıktı ve şüpheli sıfatıyla ifadesini verdi. 

1.5 saati aşkın süre savcıya ifade veren Ahmet Kural, avukatıyla birlikte medyanın önüne çıktığında hayli gergin görünüyordu.

Ahmet Kural'ın havalı finali battı
Önce avukatını konuşturan Ahmet Kural 5 cümlelik kısa bir açıklama yaptı. Ahmet Kural'ın bu açıklamadaki tavrı ve son cümlesi dikkat çekiciydi. Havalı bir final yapmak isteyen Ahmet Kural, "Haksız olmaktansa haksızlığa uğramayı tercih ederim" diyeceği yerde manasız bir cümle kurguladı.

İşte Ahmet Kural'ın savcılıktan çıkışta yaptığı o açıklama:
-Açıklamamı sadece savcıya yapacağımı söyledim. Türk adaletine güveniyorum, yargı süreci devam ediyor. Benim için her anlamda yeni bir başlangıç. Böyle bir konuyla adım anıldığı için çok üzgünüm. Yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum, haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır. 

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise Sıla Gençoğlu'nun avukatını baroya şikayet edeceğini duyurdu.

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Sıla'nın verdiği ifade
Şarkıcı Sıla'nın dayak olayından sonra savcılığa verdiği ifade medyaya sızmıştı. Sıla olaya ilişkin şunları anlatmıştı:
-Ahmet Kural beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti. Birlikte konuşuyor iken konuşma bir anda tartışmaya döndü. Bu sırada vücudumun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat atmak suretiyle ben darp etti.

-Beni darp ettiği sırada kül tablası veya herhangi, bir cisim kullanmadı. Sadece bir ara kül tablasını kaldırdığını gördüm fakat bana atmaya yeltenmedi. Ama elinde kül tablası bulunduğu sırada git buradan seni öldürürüm şeklinde tehditlerde bulunuyordu. Aynı zamanda şu an telaffuz etmek istemediğim sözler söyleyerek hakaret ediyordu. Yine bir ara seni, öldüreceğim dedi. Ben bir şekilde ikametten çıktım ve kendi şoförümü çağırdım.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Misafir 05 Kasım 2018 16:58 Ne alakası var internet haber "haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır." Burada adam keşke haksız olsaydımda haksızlığa uğramasaydım demek istemiş bu haberi yayınlayan ve hazırlayan arkadaşa kucak dolusu sevgiler.

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KİMDİR ?
Sıla
SILA KİMDİR?

17 Haziran 1980 doğumlu olan Sıla, aslen Denizlilidir. Sıla'nın soyadı ise Gençoğlu'dur. Sıla kendiyle aynı ismi taşıyan ilk solo albümü ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı ve şöpret oldu. SONY BMG ta

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