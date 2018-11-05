Ahmet Kural ifade verip 5 cümlelik açıklama yaptı son cümlede sesi...

Ahmet Kural sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun dayak iddialarına yanıt vermek için saat 14.00 sıralarında İstanbul Adliye Sarayı'na geldi. Adliyenin C blokundaki avukat girişinden içeri alınan Kural, avukatı ve yanlarındaki 2 kişiyle soruşturma savcısının bulunduğu 6. kata çıktı ve şüpheli sıfatıyla ifadesini verdi.
1.5 saati aşkın süre savcıya ifade veren Ahmet Kural, avukatıyla birlikte medyanın önüne çıktığında hayli gergin görünüyordu.
Ahmet Kural'ın havalı finali battı
Önce avukatını konuşturan Ahmet Kural 5 cümlelik kısa bir açıklama yaptı. Ahmet Kural'ın bu açıklamadaki tavrı ve son cümlesi dikkat çekiciydi. Havalı bir final yapmak isteyen Ahmet Kural, "Haksız olmaktansa haksızlığa uğramayı tercih ederim" diyeceği yerde manasız bir cümle kurguladı.
İşte Ahmet Kural'ın savcılıktan çıkışta yaptığı o açıklama:
-Açıklamamı sadece savcıya yapacağımı söyledim. Türk adaletine güveniyorum, yargı süreci devam ediyor. Benim için her anlamda yeni bir başlangıç. Böyle bir konuyla adım anıldığı için çok üzgünüm. Yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum, haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır.
Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın ise Sıla Gençoğlu'nun avukatını baroya şikayet edeceğini duyurdu.
Ahmet Kural medyayı gördü tripten tribe girdi işte ifadeye geliş hali
Sıla'nın verdiği ifade
Şarkıcı Sıla'nın dayak olayından sonra savcılığa verdiği ifade medyaya sızmıştı. Sıla olaya ilişkin şunları anlatmıştı:
-Ahmet Kural beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti. Birlikte konuşuyor iken konuşma bir anda tartışmaya döndü. Bu sırada vücudumun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat atmak suretiyle ben darp etti.
-Beni darp ettiği sırada kül tablası veya herhangi, bir cisim kullanmadı. Sadece bir ara kül tablasını kaldırdığını gördüm fakat bana atmaya yeltenmedi. Ama elinde kül tablası bulunduğu sırada git buradan seni öldürürüm şeklinde tehditlerde bulunuyordu. Aynı zamanda şu an telaffuz etmek istemediğim sözler söyleyerek hakaret ediyordu. Yine bir ara seni, öldüreceğim dedi. Ben bir şekilde ikametten çıktım ve kendi şoförümü çağırdım.
Ahmet Kural ima etti Bircan Bali patlattı Sıla'nın birlikte olduğu kadın bomba
Sıla'nın dayak görüntüleri çıktı Ahmet Kural kafasını duvarlara vurmuş
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Ahmet Kural ifade verip 5 cümlelik açıklama yaptı son cümlede sesi... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
17 Haziran 1980 doğumlu olan Sıla, aslen Denizlilidir. Sıla'nın soyadı ise Gençoğlu'dur. Sıla kendiyle aynı ismi taşıyan ilk solo albümü ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı ve şöpret oldu. SONY BMG taDEVAMI »
Sıla ile yaşadığı aşk ve dayak iddiasıyla magazin gündemine oturan Ahmet Kural nereli kaç yaşında aslen nereli biliyor musunuz? Ahmet Kural'ın anne ve babası ile özel hayatından bilgiler. Ünlü oyuncu ve komedyen Ahmet KurDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER