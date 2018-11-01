Ahmet Kural eski sevgilisinin de parmağını kırmış!

Şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Ahmet Kural, 2014 yılında sevgilisi Naz Çekem'in parmağını kırdığına ilişkin haberlerle gündeme gelmişti
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.
Ahmet Kural'ın daha önce de Sıla'ya tokat attığı iddia edilmiş, taraflardan bu konuyla açıklama gelmemişti. Ünlü oyuncunun adı 2014 yılında da şiddet olayına karışmıştı.
Ahmet Kural'ın barda tartıştığı kız arkadaşı Naz Çekem’in parmağını kırdığı iddia edilmişti. Çekem, iddiayı doğrulamıştı. Çekem ‘Çok üzgünüm. Canımı yaktı. Ona dava açıyorum’ demişti.
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