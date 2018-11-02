Ahmet Kural Burcu Kıratlı neden ayrıldı işin aslı ne?

Ahmet Kural Burcu Kıratlı neden ayrıldı, ne zaman ayrıldı ve ayrılığın nedeni ne soruları merak konusu oldu. Şarkıcı Sıla'yı döven, yerlerde sürükleyen Ahmet Kural'ın bu ilk vukuatı değil. Daha öncede oyuncu sevgilisi Naz Çekem'in parmağını kırmıştı. Peki Ahmet Kural'ın en uzun soluklu sevgilisi olan Burcu Kıratlı ile neden ayrıldı, Ahmet Kural Burcu Kıratlı'yı da mı dövdü?

BURCU KIRATLI'NIN MANEVİ BABASI: Kenan Erçetingöz'ün eşinin ilk evliliğinden olan kızı Burcu Kıratlı ile Ahmet Kural, 2013 yılında yaşadıkları aşk ile uzun süre gündemde yer edinmişlerdi.

Ahmet Kural, Kenan Erçetingöz'ün o dönem sunduğu programa katılıp Kıratlı'yı canlı yayında istemiş, birkaç ay sonrada nişanlanmışlardı. 3 ay süren nişanlılıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılan çift, ortak açıklama yaparak ayrılık kararını birlikte verdiklerini açıklamışlardı.

Ayrılık kararlarının ardından açıklama yapan Erçetingöz, "Her işte bir hayır vardır. Yol yakınken dönülmesi de güzeldir. Bu camiada Burcu gibi kızların kalmadığını yakında görecek. Şimdi bu şan şöhret, ego tatmini güzel olabilir ama belli bir sonra o da kendi kafasına dank edecek diye düşünüyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

BURCU KIRATLI KİMDİR: Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermiştir.