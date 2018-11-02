Ahmet Kural, Arda Turan, Emrah Serbes... Sosyal medya bu çocuğu konuşuyor!

Sedat Er isimli bir vatandaş, Twitter hesabından 'Hayatını değiştirdiğim ünlüler sıralı liste' notuyla Arda Turan, Ahmet Kural ve Emrah Serbes ile çekildiği fotoğrafları paylaştı. Paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Ahmet Kural, Arda Turan, Emrah Serbes... Sosyal medya bu çocuğu konuşuyor!

Sıla Gençoğlu dün adliyeye gidip ünlü oyuncu Ahmet Kural'ı kendisini dövüp ölümle tehdit ettiği için şikayet edince tüm Türkiye şoke oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları paylaşımlarla ünlü şarkıcının yanında olduklarını belirtti. Fakat Sedat Er isimli bir Twitter kullanıcısının paylaşımı bir anda sosyal medyanın diline düştü.

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Ahmet Kural, Arda Turan, Emrah Serbes... Sosyal medya bu çocuğu konuşuyor!

Er, içinde Ahmet Kural'ın da yer aldığı 'Hayatını değiştirdiğim ünlüler sıralı liste' notuyla ünlülerle çekildiği fotoğrafları paylaştı. Er'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ahmet Kural, Arda Turan, Emrah Serbes... Sosyal medya bu çocuğu konuşuyor!

ARDA TURAN: Sedat Er'in fotoğraf çekildiği diğer bir ünlü isim Arda Turan... Hatırlanacağı üzere ünlü fotbolcu, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde Berkay'ın burnunu kırmış ve ünlü popçuyla mahkemelik olmuştu.

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Ahmet Kural, Arda Turan, Emrah Serbes... Sosyal medya bu çocuğu konuşuyor!

EMRAH SERBES: Behzat Ç.’nin senaristi Emrah Serbes de kullandığı 22 Eylül 2017’de İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki araca arkadan çarpmıştı. Kazada Ayhan Özçelik ve 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise 12 gün sonra hastanede yaşamını yitirmişti.

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