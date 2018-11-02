Ahmet Kural, Arda Turan, Emrah Serbes... Sosyal medya bu çocuğu konuşuyor!

Sıla Gençoğlu dün adliyeye gidip ünlü oyuncu Ahmet Kural'ı kendisini dövüp ölümle tehdit ettiği için şikayet edince tüm Türkiye şoke oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları paylaşımlarla ünlü şarkıcının yanında olduklarını belirtti. Fakat Sedat Er isimli bir Twitter kullanıcısının paylaşımı bir anda sosyal medyanın diline düştü.