Ahmet Kural ailesi annesi ve babası kim meslekleri ne?

Ahmet Kural aslen nereli, nüfus cüzdanında doğum yeri neresi yazıyor ve Ahmet Kural'ın annesi ve babası kim kardeşi var mı? Ahmet Kural bugünün konusu oldu. Yüzleri güldüren filmlerde rol alan ve sempatik halleri ile birçok kişinin gönlünü kazanan Ahmet Kural hakkında çıkan son haberler duyanları adeta çıldırttı! Şarkıcı Sıla ile bir dönem dolu dizgin aşk yaşayan ve ayrılan Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde kendisinden 3 yaş büyük olan Sıla ile tekrar barışmış ve aşklarına devam kararı almıştı.

Her şey buraya kadar çok normal giderken bugün magazin basınına düşen bir haber bomba etkisi yarattı. Sıla'nın açıklamalarına göre Ahmet Kural Sıla'yı dövmüş, yerlerde sürüklemiş kafasını duvarlara vurmuş! Üstelik bu şiddet olayının kayıtlı görüntüleri de var! Peki kimdir bu Ahmet Kural, aslen nereli, babası Mesut Kural, annesi Sema Kural kim?

AHMET KURAL KİMDİR: Ahmet Kural kaç yaşında: Sıla'dan 3 yaş küçük olması sebebiyle Ahmet Kural'ın yaşı hep merak konusu olmuştur. Sıla 37 yaşında, Ahmet Kural ise 10 Kasım 1982 doğumlu. Doğum yeri olarak nüfus kağıdında Kütahya yer yazıyor. Ancak Ahmet Kural aslen Kütahyalı değil.

Ahmet Kural aslen nereli: Ahmet Kural babası polis olduğu için bir çok ili gezdi. Doğum yeri de bu yüzden Kütahya olarak görünüyor. Ahmet Kural aslen Ankaralıdır.

Fotoğrafta gördüğünüz kişi Ahmet Kural'ın annesi. 1.73 boyunda olan Ahmet Kural, başarıyı komedi dalında elde etti. Özellikle çektiği sinema filmleri sayesinde tüm Türkiye'de tanındı.

Ahmet Kural nereden mezun: Ahmet Kural Konya Selçuk Üniversitesinde Radyo televizyon sinema bölümünü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesinde master yapmıştır. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Daha sonra Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosuna katılan Ahmet Kural, ilk kez TRT'de bir dizide rol aldı.

Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ile ilk ekran deneyimini yaşayan Ahmet Kural, daha sonra; Evimin Erkeği, Gazi (başrol), Kahramanlar, Bir Bulut Olsam, Ramazan Güzeldir, Çalgı Çengi, Memleket Meselesi, Elde Var Hayat, Üsküdar’a Giderken, Behzat Ç. , İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı, Oflu Hocanın Şifresi, Düğün Dernek 2, Hayatımın aşkı (konuk oyuncu) gibi film ve dizilerde rol aldı.

Ahmet Kural'a şöhreti 2015 yılında en çok izlenen film olan Düğün Dernek getirdi.



