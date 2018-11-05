Ahmet Kural adliye çıkışı açıklama yaptı

Ahmet Kural sevgilisi SılaGençoğlu'nun dayak iddialarına yanıt vermek için saat 14.00 sıralarında İstanbul Adliye Sarayı'na geldi. 1.5 saati aşkın süre savcıya ifade veren Ahmet Kural, avukatıyla birlikte medyanın önüne çıktığında hayli gergin görünüyordu.

Ahmet Kural'dan son dakika açıklaması

Avukatının ardından söz alanan Ahmet Kural 5 cümlelik kısa bir açıklama yaptı. Ahmet Kural'ın bu açıklamadaki tavrı ve son cümlesi olan "haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha kötüdür" lafını söylemeden önce aldığı derin nefes dikkat çekiciydi.

İşte o lafları:

-Açıklamamı sadece savcıya yapacağımı söyledim. Türk adaletine güveniyorum, yargı süreci devam ediyor. Benim için her anlamda yeni bir başlangıç. Böyle bir konuyla adım anıldığı için çok üzgünüm. Yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum, haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha kötüdür.