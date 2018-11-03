Ahmet Kekeç'ten Cihangir İslam'a sert tepki

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sözlerine tepkiler devam ediyor. TBBM'de yaptığı konuşmasında "Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede" diyen İslam'a bir eleştiri de Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'ten geldi.

"Bu adama terbiyesiz demek bile iltifat" başlıklı yazısında İslam'ı hedef alan Kekeç, şu ifadeleri kullandı:



"Cihangir İslam, hanelerini ve ülkelerini savunmak için yiğitçe tankların karşısına dikilen insanlara, 251 şehidimize, binlerce gazimize “batıl” diyor. Kendisini bu kadar “düşürebiliyor...”

Bu düşük şahsa “terbiyesiz” demek bile iltifattır. Bunu demeyelim... “FETÖ’cü” diyelim... Çünkü FETÖ’cülük tam da böyle bir şeydir.

FETÖ’nün söylemlerini ve siyasi hedeflerini temellük ettiğiniz an, bu “daire”ye giriyorsunuz.

Ki, Cihangir İslam adı verilen şahıs, bidayetinden beri bu dairededir ve artık bir “güvenlik sorunu”dur. "

AFRİN BİLDİRİSİNE DE İMZA ATMIŞTI

Son günlerin en çok konuşulan ismi olan İslam, Türkiye'nin Afrin'de YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın son bulması için hazırlanan bildiriye imza atanlar arasında yer almıştı.

İslam ayrıca PKK'ya terör örgütü denmesine karşı çıkan "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi Bildirisi"ni imza atanların, gözaltına alınmasını protesto bildirisine imza atan akademisyenler arasında yer aldı. İslam, 2017 başlarında KHK ile Kafkas Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilmişti.