Ahmet Kekeç Aydın Doğan için bunu istedi

Aydın Doğan Doğan Medya Grubu'nu Demirören Grubu'na satmasının ardından, basın mensuplarına açtığı ceza ve tazminat davalarını geri çekti. Doğan'ın jesti bir süredir kendisi hakkında yazılar kaleme alan Ahmet Kekeç'in gündemindeydi. 9 Nisan tarihli yazısında "Hesabı ödemeden nereye kaçıyorsun?" diye soran Kekeç, 10 Nisan tarihli köşesinde de "Aydın Doğan yargılanmalı mı ?" başlığını atmıştı.

"HESAPLAR" ORTA YERDE DURUYOR: Doğan'ın bu jesti için bugünkü yazısında "Helalleşerek ve davalarından feragat ederek “şık” bir çekilmeye imza attı ama bazı “hesaplar” orta yerde durup duruyor." ifadelerini kullanan yazar şunları söylüyor:

DIŞBANK, NEBİL İLSEVEN, 28 ŞUBAT, ELEKTRİK DAĞITIM İHALESİ

"Dışbank’ın hesabı sorulmayacak mı? “İlk dört yılı ödemesiz sıfır faizli” devlet kredisine bakılmayacak mı? Devlet görevlisi Nebil İlseven’in Doğan Grubu adına ne tür fedakârlıklarda bulunduğu ve hangi başarısının karşılığı olarak “Ceo”luğa getirildiği sorgulanmayacak mı?

İşbu Nebil İlseven, Doğan Grubu’ndaki başarılı hizmetlerinden sonra, bir de “CHP İl başkanlığıyla” ödüllendirilmişti. Elektrik dağılım ihalesi ne karşılığında Aydın Doğan’a verildi?

28 Şubat kimin eseriydi? E-muhtıralar, andıç rezaletleri, terörü meşru gösterme çabaları, kaos mühendisliği... Bütün bu “kirli” ve “kriminal” işlere bakılmayacak mı?

Helalleşti, iyi etti de... Bence yurtdışına çıkış yasağı konulsun... Daha doğrusu, “el altında” bulundurulsun... İzzet Yasar’ın da dediği gibi, sonra getirmesi zor oluyor!"

Ahmet Kekeç'in yazısının tamamı